Ramazan Pişkin'i öldüren zanlıya müebbet hapis istemi

Diyarbakır'da ‘Filozof Ramazan’ lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin'i, Fatih'te işlettiği çay ocağında öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Erkan Baykut hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sosyal medyada ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'teki çay ocağında bıçaklayarak öldüren Erkan Baykut hakkında dava açıldı. Baykut’un ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsi isteniyor.

31 Ocak’ta saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'in bıçaklandığını gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırılmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

"BİRAZ TEDİRGİNLİK VARDI"

Halil İbrahim Galya isimli yurttaş, Ramazan Pişkin'in ölümüne ilişkin, "Dün akşam saat 20.00’da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonrada çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı" demişti.

"Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı" diyen Galya, "Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci’de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır’dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi” ifadelerini kullanmıştı.