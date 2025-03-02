Ramazanda sosyal tesisini kapatan CHP'li belediye, tepkilerin ardından geri adım attı
İstanbul’daki CHP’li Çekmeköy Belediyesi, tepkilerin ardından geri adım attı ve daha önce ramazan boyunca kapalı olacağını duyurduğu Çekmeköy Kahvecisi'nin hizmet vereceğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayı nedeniyle sosyal tesisini kapatan İstanbul’daki CHP’li Çekmeköy Belediyesi, tepkilerin ardından geri adım attı.
Belediyeye bağlı Çekmeköy Kahvecisi’nin kapısına asılan duyuruda, “Ramazan ayı boyunca kapalıyız” ifadelerinin yer aldığı görülmüştü. Yurttaşlar da belediyeyi arayarak duruma tepki gösterdi.
Olayı BirGün'ün gündeme getirmesinin ardından Çekmeköy Belediye geri adım attı.Yapılan yeni açıklamada, belediyenin sosyal tesislerinden olan Çekmeköy Kahvecisi'nin Ramazan ayı boyunca açık olduğu ifade edildi.
Öte yandan Çekmeköy ilçesi 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde ilk defa CHP’ye geçmiş ve CHP’nin adayı Orhan Çerkez belediye başkanı seçilmişti.