Ramazanda yemekhaneleri kapattılar

Haber Merkezi

Ramazan gerekçesiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü “yetersiz personel” gerekçesiyle yemekhaneleri kapattı. Ramazan ayının gelmesiyle bazı kamu kurumlarında öğle yemeği uygulaması kaldırıldı.

Denizli Defterdarlığı ve Sinop İl Sağlık Müdürlüğü’nün ramazan boyunca yemekhaneyi kapatmasının ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde de ramazan süresince öğle yemeği hizmeti verilmeyeceği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 18 Şubat 2025 tarihinde merkez, bölge ve ilçe tapu müdürlüklerine “ramazan ayı yemek sayıları” başlıklı bir yazı gönderdi. Yazıda, “Öğle yemeğinden faydalanacak personel yemek sayılarının yetersiz kalması halinde ramazan ayı süresince öğle yemeği hizmeti verilmeyecektir” ifadeleri yer aldı.