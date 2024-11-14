Rammstein solisti Till Lindemann, İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu
Dünyaca ünlü Alman grup Rammstein'ın solisti Till Lindemann, 6 Aralık 2025'te İstanbul'da konser verecek.
Kaynak: DHA
Dünyaca ünlü metal müzik grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann İstanbul'da sahne alacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek "Meine Welt" konserinin biletleri 18 Kasım 2024'te ön satışta, 20 Kasım 2024'te ise genel satışta sunulacak.
2023'teki Avrupa turnesinin büyük başarısının ardından Till Lindemann, 2025 sonbaharında İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.
Till Lindemann, İstanbul'da 2010'da gerçekleşen Rammstein konserinden 15 yıl sonra yeniden konser verecek.