RAMS Başakşehir 1 yıl daha Volkan Babacan dedi

RAMS Başakşehir'de kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldıSpot-İçerik

RAMS Başakşehir'de tecrübeli kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Volkan Babacan ile bir yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Şampiyon kadromuzun önemli isimlerinden Volkan Babacan'a yuvamızda başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.