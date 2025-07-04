RAMS Başakşehir 1 yıl daha Volkan Babacan dedi
RAMS Başakşehir, tecrübeli kalecisi Volkan Babacan’ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Kulüp, şampiyonluk kadrosunun önemli ismine yeni sezonda da başarılar diledi.
Kaynak: AA
RAMS Başakşehir'de kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldıSpot-İçerik
RAMS Başakşehir'de tecrübeli kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Volkan Babacan ile bir yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Şampiyon kadromuzun önemli isimlerinden Volkan Babacan'a yuvamızda başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.