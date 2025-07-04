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RAMS Başakşehir 1 yıl daha Volkan Babacan dedi

RAMS Başakşehir, tecrübeli kalecisi Volkan Babacan’ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Kulüp, şampiyonluk kadrosunun önemli ismine yeni sezonda da başarılar diledi.

Spor
  • 04.07.2025 15:10
  • Giriş: 04.07.2025 15:10
  • Güncelleme: 04.07.2025 15:17
Kaynak: AA
RAMS Başakşehir 1 yıl daha Volkan Babacan dedi
Foto: Depophotos

RAMS Başakşehir'de kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldıSpot-İçerik

RAMS Başakşehir'de tecrübeli kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Volkan Babacan ile bir yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Şampiyon kadromuzun önemli isimlerinden Volkan Babacan'a yuvamızda başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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