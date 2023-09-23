RAMS Başakşehir 5. maçında 4. yenilgisini aldı

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk yenilgisini 2-1'lik sonuçla Galatasaray karşısında aldı.

Turuncu-lacivertli takım, Çağdaş Atan idaresinde çıktığı ilk maçta başında ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Ligde oynadığı 5. maçta 4. yenilgisini alan RAMS Başakşehir, 3 puanda kaldı.

Başakşehir, 3. haftanın erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

- Başakşehir iç sahada ilk golünü attı

RAMS Başakşehir, bu sezon iç sahada oynadığı 3. maçta ilk golünü buldu.

Ligde bu sezon sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 ve Tümosan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir'in evindeki ilk golünü Galatasaray karşılaşmasında Leo Dubois attı.

- Vincenzo Montella maçı izledi

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzon Montella, RAMS Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Montella, karşılaşmayı yardımcıları ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ile birlikte izledi.