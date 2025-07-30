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RAMS Başakşehir, Abbosbek Fayzullaev'i kadrosuna kattı

Ajans Haberleri
  • 30.07.2025 20:01
  • Giriş: 30.07.2025 20:01
  • Güncelleme: 30.07.2025 20:01
Kaynak: AA
RAMS Başakşehir, Abbosbek Fayzullaev'i kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - RAMS Başakşehir, Rus temsilcisi CSKA Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev'i transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, son olarak CSKA Moskova forma giyen Özbekistan Milli Takımı futbolcusu Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Fayzullaev'e ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Abbosbek Fayzullaev, CSKA formasıyla geçen sezon lig ve kupada 39 maçta 3 gol kaydetti.

RAMS Başakşehir'in bu sezon Eldor Shomurodov'dan sonraki ikinci Özbek transferi Fayzullaev, oldu.

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