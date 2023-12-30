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RAMS Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2023 14:09
  • Giriş: 30.12.2023 14:09
  • Güncelleme: 30.12.2023 14:10
Kaynak: AA
RAMS Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada dinamik ısınmayla başlayan antrenman, dar alan oyunlarıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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