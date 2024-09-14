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RAMS Başakşehir, Bodrum FK maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile mücadele edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 14.09.2024 17:11
  • Giriş: 14.09.2024 17:11
  • Güncelleme: 14.09.2024 17:11
Kaynak: AA
RAMS Başakşehir, Bodrum FK maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tesislerinde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İdman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, bugün öğleden sonra uçakla Bodrum'a gidecek.

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