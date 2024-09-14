RAMS Başakşehir, Bodrum FK maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile mücadele edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tesislerinde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İdman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, bugün öğleden sonra uçakla Bodrum'a gidecek.