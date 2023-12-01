RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde 4 haftalık aranın ardından geçen hafta Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden RAMS Başakşehir, 12 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Geride kalan 13 haftada 5'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 3 de beraberliği bulunan Çaykur Rizespor ise 18 puanla 9. sırada yer alıyor.