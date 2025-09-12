RAMS Başakşehir, Doğan Alemdar ile Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - RAMS Başakşehir, Fransa ekibi Rennes'te forma giyen Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım, kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncularla 4 yıllık anlaşma sağlandı." ifadeleri kullanıldı.