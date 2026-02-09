RAMS Başakşehir FK, Saba Kharebashvili’yi kadrosuna kattı

Giriş / Abone Ol
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir FK, Gürcü milli futbolcu Saba Kharebashvili’nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Saba Kharebashvili’nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır. Gürcü Milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

