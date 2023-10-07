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RAMS Başakşehir ligdeki 2. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, bu sezon ligdeki 2. galibiyetini elde etti.

Ajans Haberleri
  • 07.10.2023 23:37
  • Giriş: 07.10.2023 23:37
  • Güncelleme: 07.10.2023 23:37
Kaynak: AA
RAMS Başakşehir ligdeki 2. galibiyetini aldı

Ligde 3 maç sonra kazanan Başakşehir puanını 7'ye yükseltirken, iki maçlık galibiyet serisi sona eren ve ligdeki 6. yenilgisini yaşayan Gaziantep FK 6 puanda kaldı.

Başakşehir, milli takım arasından sonra 9. haftada deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

- Çağdaş Atan yönetiminde 2. galibiyet

RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde oynadığı 5. maçta 2. galibiyetini elde etti.

Atan idaresindeki ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden İstanbul ekibi, Galatasaray'a 2-1 ve Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olduktan sonra Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

- Opoku ilk golünü attı

RAMS Başakşehir'in yeni transferlerinden Jerome Opoku, turuncu-lacivertli takımdaki ilk golünü Gaziantep FK'ye attı.

İstanbul ekibiyle 4. maçına çıkan savunma oyuncusu, Gaziantep karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiren golü ağlara yolladı.

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