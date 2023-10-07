RAMS Başakşehir ligdeki 2. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, bu sezon ligdeki 2. galibiyetini elde etti.

Ajans Haberleri 07.10.2023 23:37 Giriş: 07.10.2023 23:37

Güncelleme: 07.10.2023 23:37 Kaynak: AA

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