RAMS Başakşehir ligdeki 2. galibiyetini aldı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, bu sezon ligdeki 2. galibiyetini elde etti.
Ligde 3 maç sonra kazanan Başakşehir puanını 7'ye yükseltirken, iki maçlık galibiyet serisi sona eren ve ligdeki 6. yenilgisini yaşayan Gaziantep FK 6 puanda kaldı.
Başakşehir, milli takım arasından sonra 9. haftada deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.
- Çağdaş Atan yönetiminde 2. galibiyet
RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde oynadığı 5. maçta 2. galibiyetini elde etti.
Atan idaresindeki ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden İstanbul ekibi, Galatasaray'a 2-1 ve Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olduktan sonra Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
- Opoku ilk golünü attı
RAMS Başakşehir'in yeni transferlerinden Jerome Opoku, turuncu-lacivertli takımdaki ilk golünü Gaziantep FK'ye attı.
İstanbul ekibiyle 4. maçına çıkan savunma oyuncusu, Gaziantep karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiren golü ağlara yolladı.