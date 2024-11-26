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RAMS Başakşehir, Petrocub maçına hazır

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın Moldova ekibi Petrocub'ı konuk edecek RAMS Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 26.11.2024 19:17
  • Giriş: 26.11.2024 19:17
  • Güncelleme: 26.11.2024 19:17
Kaynak: AA
RAMS Başakşehir, Petrocub maçına hazır

Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana, kadro dışı bırakılan Berkay Özcan katılmadı.

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