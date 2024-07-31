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RAMS Başakşehir, San Marino'da tur için sahaya çıkacak

Ajans Haberleri
  • 31.07.2024 11:36
  • Giriş: 31.07.2024 11:36
  • Güncelleme: 31.07.2024 11:36
Kaynak: AA
RAMS Başakşehir, San Marino'da tur için sahaya çıkacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

San Marino Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetecek. Maqedonci'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Robin Wilde ile Simon Kristensson yapacak.

İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkacak.
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