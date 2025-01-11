RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak
Kaynak: AA
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 26 puanla 7. sırada girdi.
Ligde çıktığı müsabakaların 15'ini kazanan ve 2'sinde berabere kalan namağlup Galatasaray ise 47 puanla zirvede yer aldı.