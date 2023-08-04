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RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 04.08.2023 11:46
  • Giriş: 04.08.2023 11:46
  • Güncelleme: 04.08.2023 11:46
Kaynak: AA
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RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın saat 16.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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