RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın saat 16.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.