Rams Global Cizre Belediyespor voleybol takımı, Develi Belediyespor maçına hazır
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Rams Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yarın sahasında Develi Belediyespor ile yapacağı maçı kazanarak, çıkışını sürdürmek istiyor.
Kaynak: İHA
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 3. sezona istediği gibi başlayamayan Rams Global Cizre Belediyespor, geride kalan 11 haftada 7 yenilgi, 4 galibiyetle 9. sırasında yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, son 3 haftada elde ettiği 3 galibiyetle çıkışa geçti.
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