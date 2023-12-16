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Rams Global Cizre Belediyespor voleybol takımı, Develi Belediyespor maçına hazır

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Rams Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yarın sahasında Develi Belediyespor ile yapacağı maçı kazanarak, çıkışını sürdürmek istiyor.

Ajans Haberleri
  • 16.12.2023 15:50
  • Giriş: 16.12.2023 15:50
  • Güncelleme: 16.12.2023 15:51
Kaynak: İHA
Rams Global Cizre Belediyespor voleybol takımı, Develi Belediyespor maçına hazır

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 3. sezona istediği gibi başlayamayan Rams Global Cizre Belediyespor, geride kalan 11 haftada 7 yenilgi, 4 galibiyetle 9. sırasında yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, son 3 haftada elde ettiği 3 galibiyetle çıkışa geçti.



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