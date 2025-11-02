Randevu bulamayan Meclis’e gitsin

Özellerde pahalı muayene ücretleri, devlette ise randevu sorunu nedeniyle giderek zorlaşan sağlık hizmetlerine erişim, TBMM’yi etkilemedi.

Halkın sorunlarına çözüm üretemediği gerekçesiyle eleştirilen Meclis’in tedavi giderleri çarpıcı boyutlara ulaştı. TBMM'ye 2026 yılı için de 500 milyon TL’ye yakın sağlık ödeneği öngörüldü.

TBMM'nin 2026 yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylandı. Milletvekili maaşlarının 2 milyar 10 milyon TL olarak hesaplandığı 2026 yılı için Meclis’e verilen, “Tedavi ve cenaze gideri” ödeneğinin büyüklüğü dikkati çekti.

ARTIŞIN NEDENİ NEDİR?

TBMM’nin 2025 yılında 209 milyon 21 bin TL olan tedavi ve cenaze gideri ödeneği, 2026 yılı için 483 milyon 25 bin TL’ye yükseltildi. Ödenekte artış oranı, yüzde 131 olarak hesaplandı. Meclis’in tedavi ve cenaze ödeneğindeki artış MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı’nın da dikkatini çekti. Meclis’in hizmet alım ödeneğinde yüzde 56, tedavi ve cenaze gideri ödeneğinde yüzde 131, cari transferler ödeneğinde ise yüzde 93’lük artış yapıldığını belirten Kalaycı, artışın nedeniyle ilgili bilgi istedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, artışların önceki dönem milletvekillerinin sağlık harcamalarından kaynaklandığını söyledi.

GİDER 114,2 MİLYON LİRA

Meclis’in tedavi ve cenaze gideri ödeneğindeki artışın ardından gözler, TBMM’nin sağlık harcamalarına çevrildi. 2024 yılında 130 milyon 910 bin TL olan Meclis’in tedavi ve cenaze giderinin 2025 yılının ilk yarısında 114 milyon 225 bin TL olarak gerçekleştiği öğrenildi.

TBMM'ye 2026 yılı için teklif edilen tedavi ve cenaze gideri ise kayıtlara, 483 milyon 25 bin TL olarak geçti. Meclis’in 2026 yılı tedavi ve cenaze giderinde 2025 yılına oranla yaşanan artış yüzde 131 olarak kaydedildi.