Randevu krizi hekimin sırtında

AKP iktidarının adım adım çökerttiği sağlık sistemi alarm vermeye devam ederken Sağlık Bakanlığı yine kronikleşen sorunun “çözümünü” aile hekimlerinde buldu.

Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden uzman hekime randevu talebi oluşturmadan önce ‘‘Aile Hekimine Yönlendirme’’ uygulamasının devreye sokulmasına aile hekimleri tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaynakları daha verimli kullanmak iddiasıyla yeni bir düzenlemeye gidildi.

Düzenlemeyle birlikte MHRS üzerinden tercihleri doğrultusunda aile hekimine yönlendirilen yurttaşlar, önce aile hekimlerince muayene edilecek ve değerlendirmeleri yapılacak. Ancak düzenleme bununla da sınırlı kalmadı. Buna göre aile hekimleri, muayene sonrası gerek duyulan durumlarda, MHRS üzerinden hastalara doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.Uygulamayla yurttaşların uzman hekimlere erişiminin hızlanması, aile hekimliği kapasitelerinin daha verimli kullanılmasının hedeflendiği iddia edilse de aile hekimleri uygulamanın, şiddete dönüşecek bir yönlendirme olduğuna dikkat çekti. Hekimler “Biz randevu memuru değiliz” dedi.

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

ÖNCE KRONİK SORUNLARI ÇÖZÜN

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hacı Yusuf Eryazğan uygulamanın mesleğin değerini zedeleyeceğine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı’nın sağlık sistemindeki çürümeyi görmezden geldiğini ifade eden Eryazğan, “Bu uygulamanın bizim için bir karşılığı yok. Bizler hekimiz ve bizim sekreter gibi bir görevimiz yok. Bakanlık, kendi görevlerini aile hekimlerine yıkmaya çalışıyor. Ülkede randevu krizi büyüyerek devam ediyor ve her ne kadar bu sorunu çözdüklerini iddia etseler de başarabilmiş değiller. Çünkü Bakanlık sağlık okuryazarlığını önemsemiyor” dedi.

“Randevu krizi aile hekimlerinin vatandaşa yardım etmesiyle, sekreterlik yapmasıyla çözülebilecek bir sorun değildir” diye konuşan Eryazğan aile hekimlerinin yaşadığı sorunların hâlâ sürdüğüne dikkat çekti. Eryazğan “Hâlâ deprem bölgelerinde binası tamamlanmamış aile sağlığı merkezleri, 10 yıldır yüzde 15 aile sağlığı çalışanı açığı varken aile hekimlerine koruyucu hekimlik dışında görevler vermek bütünüyle yanlış. Aile hekimlerinin kronik sorunları bir an önce çözülmelidir. Aile hekimi zaten sevke ihtiyaç duyduğunda bunu yapacaktır ama burada Bakanlığa düşen görev randevu krizini çözmek ve sevki kolaylaştırmak. Ancak bunu bile beceremeyen Bakanlık yalnızca topu kendinden atmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKTA ŞİDDETİ KÖRÜKLEYEBİLİR

Eryazğan son olarak şunları söyledi: “Avrupa’da aile hekimliği üzerinden yürütülen sevk sistemleri var ancak Avrupa’da bizim şu anda yaşadığımız gibi kronik bir sorunlar bu kadar bir arada değil. Ancak hayata geçirilen bu uygulama sağlıkta şiddeti körükleyebilir. Aile hekimleri sekreter değildir. Her uygulama öncesinde Bakanlığın sağlık meslek örgütleri ile beraber hareket edilmelidir.”