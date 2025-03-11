Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe'nin İskoç ekibi Rangers ile 13 Mart Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

Ibrox Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveç'ten Rohit Saggi olacak.

Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.