Rant çarkı AKP için döndü

Haber Merkezi

Kamuoyuna ‘yenidoğan çetesi’yle gündeme gelen skandallar zinciri, sağlıktaki özelleştirmenin ne gibi sonuçlara yol açacağını bir kez daha gündeme getirdi. 22 yıllık AKP iktidarlığında uygulamaya konan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte hayata geçirilen neoliberal politikalar, hastane patronlarının iştahını kabarttı.

Pek çok kentte sayıları her geçen gün hızla artan özel hastaneler ile özelleştirme hız kazandı. Kamu hastaneleri iflasa sürüklendi ve yatırımlar yapılmadı. Özel hastanelerin sayısı 572’ye yükseldi. Neredeyse her mahallede açılan özel hastanelerin pek çoğunun sahibi ve yöneticileri AKP’li isimlerden oluştu. Hastaneler iktidara yakın olunca denetimlere takılmalar yaşanmadı, ihmaller ve yüksek faturalar ile SGK kasası adeta boşaltıldı.

5 BEBEK DAHA ÖLMÜŞ

En az 12 bebeğin ölümünden sorumlu olan ‘yenidoğan çetesi’ ile ilgili 47 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianame facianın boyutlarını ortaya koydu. Ülkenin en büyük sağlık skandallarından biri yaşanırken, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, operasyonun 6 ay önce gerçekleştirildiğini belirterek, ‘‘Denetim mekanizmaları iyi işlediği için bu çeteyi yakaladık. Biz bu gizli soruşturmayı yapmasaydık, şu anda hastaneler çalışıyor olacaktı’’ dedi.

Kemal Memişoğlu

Memişoğlu’nun bu süreçteki rolü tepkiyle karşılandı. Memişoğlu’nun, dönenim İstanbul sorumlusu olduğu halde ihmallerinin bulunduğunu ya da göz yummakla suçlanarak istifa etmesi gerektiği belirtildi. Operasyonun gizli yürütüldüğünü söyleyen Memişoğlu’nun kamuoyunun ‘yenidoğan çetesi’ ile meşgul edildiğini söylemesi de tepkileri büyüttü. Artıgerçek’te yer alan habere göre, Memişoğlu’nun “Yenidoğan çetesini gizli gizli takipteydik” dediği tarihler arasında 5 bebeğin hayatını kaybettiği daha ortaya çıktı. Dosya kapsamında ifadesi alınan 5 müştekinin bebeklerini CİMER şikâyetinden aylar sonra kaybettiği belirtildi. Soruşturmanın o dönem Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca’dan gizlendiği iddia edildi. Hastanelerin skandalın kamuoyuna yansımasına kadar da hasta kabul ettiği öğrenildi.

ÖZEL HASTANELER ARTTI

AKP döneminde özelleştirmenin artması verilere de yansıdı. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine göre, 2000’li yılların başında 261 olan özel hastane sayısı AKP ile birlikte büyüdü. AKP yöneticilerinin ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanlarının sağlık alanına ilgisi hızla artınca TÜİK verilerine göre, özel hastane sayısı 20 yılda neredeyse ikiye katlanarak 572’yi buldu. Bu hastanelerin 164’ü ise İstanbul’da olması dikkat çekti. Ülkedeki özel hastanelerin sayısı giderek artarken kamunun payı ise düştü.

AKP öncesinde 271 olan özel hastane sayısı 572’ye çıktı. Sağlık Bakanlığı hastanelerinin sayısının ise aynı oranda artmaması dikkat çekti.

Sağlıkta kamu payının düşmesi, yurttaşın özele mahkûm hale gelmesine ve harcamalarının artmasına neden oldu. Sağlık sistemi büyük bir yıkıma uğrarken “Sağlıkta çağ atladık” sözlerine karşın, parası olan sağlık hizmetine ulaşır hale geldi. Parası olmayan uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. Bu durum yurttaşın cebinden çıkan paraya da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre SGK’nin sağlık harcamaları içindeki payı gerilerken, yurttaşın cebinden çıkan para ikiye katlandı.

Fotoğraf: Freepik

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AKP’Lİ HASTANE SAHİPLERİ

Ülkenin en büyük özel hastaneleri kamuoyunun oldukça yakından tanıdığı isimlere ait.

SANCAK AİLESİ

Medical Park ve Liv Hospital’ın ortakları arasında Sancak ailesi bulunuyor. Hastane grubunun uzun bir süre ortağı olan eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ethem Sancak, hisselerini kardeşi Haydar Sancak’a devretti. Haydar Sancak’ın dışında hastane grubun bir diğer ortağı ise Trabzonspor’un eski başkanı Muharrem Usta.

Medical Park Hastaneleri Grubu’nun birçok farklı kentte 25 büyük hastanesi bulunurken Liv Hospital Grubu’nun da yine farklı kentlerde altı büyük hastanesi bulunuyor. Medical Park ve Liv Hospital Hastane Grubu’nun ülkedeki en büyük özel hastane grubundan biri olduğu da biliniyor.

ESKİ BAKANIN HASTANESİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aile doktoru olarak bilinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2009’da kurduğu ve hisselerini kardeşlerine devrettiği Medipol Hastane Grubu da bu dönemde hızla büyüyen hastanelerden biri. Yönetim kurulu başkanlığını Bakan Koca’nın kardeşi Özer Koca’nın yaptığı Medipol Hastane Grubu’nun tamamı İstanbul’da olan 10 ayrı hastanesi bulunuyor.

SİYASİLERİN UĞRAK YERİ

İstanbul’da altı şubesi bulunan Özel Erdem Hastanesi de eski AKP Milletvekili, AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Metin Külünk’ün ailesine ait. Özel Erdem Hastanesi’nin sahibi olan Çakmak Özel Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi’nin yönetiminin tamamı İTO sicil kayıtlarına göre Külünk’ün aile bireylerinden oluşuyor. Meclis’in yanı başında bulunan ve çok sayıda siyasinin uğrak yeri olan, hatta “Siyasilerin hastanesi” olarak tanımlanan Güven Hastanesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Küçükel Ezberci aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi. Acıbadem Hastane Grubu’nun kurucusu Mehmet Ali Aydınlar ise 17-25 Aralık sürecine ismi karışan isimler arasında. Aydınlar ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu’nun da eski başkanı.

ESKİ BAKAN DA İÇİNDE

İstanbul Avcılar’da bulunan ve yenidoğan çetesinde ruhsatı iptal edilen Avcılar Hospital Hastanesi’nin kurucusu ise eski Sağlık Bakanı AKP’li Mehmet Müezzinoğlu. Müezzinoğlu, Sözcü’ye yaptığı açıklamada ‘‘Şu ana kadar incelenen dosyalara bakılırsa bizim hastanemizde dikkatli olmuşlar. Etik kurallara uymuşlar’’ ifadelerini kullanması dikkat çekti. Aynı soruşturmadan ruhsatı iptal edilen İstanbul’da yedi şubesi olan Kolan Hastanesi’nin sahibi de 2018 yılında AKP’den Ağrı Milletvekili Aday Adayı olan Mehmet Nedim Kolan. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de Bursa’daki Özel Doruk Hastanesi’nin sahibi. Esgin, geçtiğimiz yıllarda AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin özel hastanesine bedelsiz otopark tahsis etmesiyle gündem olmuştu. Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Özel Merkez Hastanesi’nin sahibi ise AKP Kurucusu Hakan Höbek. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2003 yılında açılışı yapılan Özel Merkez Hastanesi, geçtiğimiz yıl hastane binası önünde Sebahattin Duru isimli yurttaşın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesiyle gündeme gelmişti.

İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri ve Diyarbakır’da toplam 13 şubesi olan Memorial Sağlık Grubu’nun sahibi Turgut Aydın aynı zamanda da 10 binin üzerinde şubesi olan A101 marketlerinin de sahibi.

GAZETELERE İLAN VERMİŞTİ

Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun da 12 ayrı ilde ve 21 ayrı noktada şubesi bulunuyor. Grup, 2020’de birçok yandaş gazeteye verdiği ilanla gündeme gelmişti. İlanda başkanlık sistemine ve AKP’li Tayyip Erdoğan’a yönelik övgüler dikkat çekmişti.

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SGK VURGUNU

Yenidoğan çetesi, SGK’nin de nasıl soyulduğunu, yani devletin kasasını nasıl boşalttığını gözler önüne seren çarpıcı bir örnek. Bu durum aslında geçmiş yıllardaki Sayıştay raporlarında da ortaya çıkmıştı. Sayıştay Başkanlığı’nın 2017’de açıkladığı denetim raporlarında, özel hastanelerin SGK’yı zarara uğrattığı yönünde tespitler yer almıştı. Bunlardan birisi özel hastanelerin, tatildeki doktorları ameliyat yapmış gibi gösterip SGK’ya fatura kesmesi olarak yer aldı.

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BEBEK DOSTUYMUŞ!

Yenidoğan çetesinin faaliyet gösterdiği belirlenen ve kapatılan Reyap Hastanesi’ne, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Bebek Dostu Hastane” unvanı verildiği ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu şu ifadeleri kullandı: “Müezzinoğlu’nun Sağlık Bakanı olmasıyla özel hastanelerin yenidoğan bakım yatağı sayısı adeta patlama yaptı. Fahrettin Koca da sistemi devam ettirdi. Yataklar dolsun diye yenidoğan bölümlerinin taşeronlaşmasına göz yumuldu.’’

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ÖDEMELER DURDURULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yenidoğan çetesine ilişkin yaptığı açıklamada "Yenidoğan soruşturmasındaki özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz. Soruşturma kapsamındaki hastaneler, Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat iptaliyle özel hastanelerin ödemeleri durduruldu, bunlar da kapatıldı’’ dedi.

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MENZİL’İN HASTANESİ

AKP döneminde Sağlık Bakanlığı içerisinde birçok cemaatin ve özellikle Menzil Tarikatı’nın örgütlendiği ve eski Sağlık Bakanı AKP’li Recep Akdağ döneminde Menzilcilerin bakanlık içerisinde önemli görevlere getirildiği iddiaları uzun yıllardır konuşuluyor. Menzil Tarikatı’nın ait olduğu bilinen İstanbul Kurtköy’deki Özel Emsey Hospital Hastanesi’nin açılışı 2012’de dönemin Başbakanı Erdoğan tarafından yapılmıştı.