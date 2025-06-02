Rant hırslarını Mimar Sinan da durduramadı

AKP’li Murat Kurum yönetimindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yine imar rantı olarak nitelendirilebilecek bir imar planı değişikliğine imza attı.

Bakanlık, İstanbul’un Eyüpsultan İlçesine bağlı Kemerburgaz bölgesindeki 63 bin metrekarelik tarım arazisinin imar planlarını değiştirdi. Yapılan değişiklikle, büyük kısmı Hazine ve İstanbul Valiliği’ne ait olan arazi, tarım alanı statüsünden çıkarılarak konut ve ticaret alanına dönüştürüldü. Yeni planla arazi üzerine dört kata kadar bina inşa edilebileceği ifade edildi. Ancak yapılaşmaya açılan arazinin hemen yanında, tarihi Uzun Kemer bulunuyor.

MİMAR SİNAN’IN ESERİ

Birçok kaynakta, temellerinin Roma döneminden kaldığı belirtilen ve Mimar Sinan tarafından yeniden inşa edilen kemerin, Türkiye’nin ayakta kalan en uzun kemeri olduğu belirtiliyor. İki katlı kemerin uzunluğu 710 metre, yüksekliğiyse 26 metre.

İmar planı raporunda da yapılaşmaya açılan alana dair şu bilgiler yer alıyor: “Planlama alanının bir kısmı Kırkçeşme Galeri Hattı ve Su Kuşakları Koruma Bandı içerisinde kalmaktadır. Kırkçeşme Su Yolları, Osmanlı döneminde İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından inşa edilen su iletim sistemidir. Bu sistem, özellikle Belgrad Ormanı’ndan İstanbul’a su getiren bentler, su kemerleri ve galerilerden oluşmaktadır. Kırkçeşme sistemi içinde bu galeri hatları, bentlerden toplanan suyu kemerler ve galerilerle şehre ulaştırarak, İstanbul’un farklı noktalarındaki çeşmelere ve depolara su dağıtımını sağlamaktadır.”

TOPRAĞI VERİMLİ DEĞİLMİŞ!

Bakanlık’ın imar planı raporunda, “Yapılan gözlemler sonucunda, alanın kent dokusu içinde sıkıştığı, çevresindeki mevcut yapılaşmalarla bütünleştiği ve kentsel gelişime açık bir potansiyel taşıdığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bölgede tarımsal faaliyetin bulunmadığı, verimli toprak yapısına sahip olmadığı ve ağırlıklı olarak mevcut kentsel fonksiyonlara entegre olmuş bir alan olduğu gözlemlenmiştir” ifadeleri de yer aldı.

Plan değişikliği için görüş bildiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İSKİ de “İdaremiz arşiv sisteminde yer alan tarihi haritalarda ve idaremiz veri tabanında yapılan incelemelerde, planlama alanının tarihi Kırkçeşme Suyolları koruma bandı, tarihi Kırkçeşme Suyolları galeri hattı ile çakıştığı tespit edilmiştir. Ayrıca alanda tescilli Uzun Kemer bulunduğu tespit edilmiştir” diye itirazda bulundu.

PLANA İMZA ATAN AKP’LİLER

İmar planı değişikliğinde imzası yer alan AKP’li bürokratlar ise şöyle:

- AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı iken İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü yapılan Maliki Ejder Batur,

- AKP’li Fatih Belediye Başkan’ın danışmanlığı yaptıktan sonra İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Okan Erhan Oflaz,

- AKP döneminde Üsküdar Belediyesi Planlama Müdürü olan ve belediye CHP’ye geçince İstanbul Çevre ve Şehircilik İmar ve Planlama Şube Müdürü yapılan Battal Çat.