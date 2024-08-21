Rant için İskenderun’daki yurttaşları mağdur ettiler

Haber Merkezi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri esnasında İskenderun’da Cebike ve Suçıkağı Mahallelerini ziyaret etti.

Buradaki imar ve kamulaştırma sorunlarına dikkat çeken Yıldırım Kara mahallelerdeki incelemelerini şöyle aktardı:

"Suçıkağı’da, Acil Durum Hastanesi ve Devlet Hastanesi’nin bulunduğu arazilerin akıbetini yurttaşlar, e-Devlet’ten öğreniyorlar. Kamuya ait malların nasıl kullanıldığı da meçhul.” Kara, Cebike’de de yurttaşların tapulu zeytinliklerinin talan edildiğini söyleyerek “İmar Kanunu’un 18. maddesi, kamulaştırma işlemlerinde kamu yararını gözetirken, aynı zamanda kişisel mülkiyet hakkını da korumayı öngörür. Ancak Suçıkağı ve Cebike’de, mülkiyet hakkının korunması bir yana, yurttaşlara haber bile verme zahmetine girilmiyor. İdari süreçlerin takipçisi olacağız” dedi.