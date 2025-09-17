Rant için tarihi yok ediyorlar

AKP iktidarına yakın firmalar, ülkenin her bir bölgesinde tarihi ve doğal alanları rant uğruna talan etmeye devam ediyor. Bunun son örneği ise İstanbul Avcılar’da yaşandı. Emlak Konut GYO’nun Kanal İstanbul’un Marmara Denizi’nden giriş noktasında bulunan Avcılar Firüzköy projesinin megakentin en eski limanına sahip olan Bathonea Antik Kenti’nin 500 metre uzaklığında inşa edildiği ortaya çıktı.

689 bin 326 metrekarelik alana inşa edilen 437 ticari alanlık, 5 bin 785 konutluk projenin 3 Mart 2022’de çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Konut projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2 Eylül 2022’de “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Böylelikle doğusunda ve güneyinde birinci derece, batısında üçüncü derece arkeolojik sit alanı ve 500 metre mesafede Bathonea Antik Kenti bulunan proje için ilk adım atıldı.

KORUMA KARARI KALDIRILDI

Projenin bedeli ise 3 milyar 454 milyon 362 bin TL olarak belirlendi. ÇED başvuru dosyasında Çevre Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce, projenin “imar değişikliği teklifleri sırasında" proje alanının “1. derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” beyanlarının kaldırıldığına dikkat çekildi. “Yapılacak çalışmalar sırasında kültür varlığına rastlanması durumunda yetkililere bildirileceği” belirtilen proje tanıtım dosyasında “projenin Bathonea Antik Kenti’nin kazı alanına olumsuz etkisi olmayacağı” ileri sürüldü.

∗∗∗

DÜZENLENEN İHALELER TANIDIK İSİMLERE GİDİYOR

Projenin birinci etap birinci kısmı için çıkılan ihaleyi 5 milyar 115 milyon TL’lik teklif ile Dağ Holding aldı. Birinci etap ikinci kısım için çıkılan ihaleyi ise şirketi 7 milyar 221 milyon TL’lik teklif ile 2018’deki genel seçimlerde AKP’den Diyarbakır Milletvekili aday adayı olan Eşref Keleş’in şirketi Öz Er-Ka İnşaat aldı. Projenin ikinci etabı için ise 4 milyar 745 milyon 714 bin TL ile en yüksek teklifi veren Cevahir Yapı & HB Grup İnşaat İş Ortaklığı aldı. AKP’ye yakın Cevahir Yapı’nın Kanal İstanbul bölgesi için yapılan “Dursunköy 3. Etap 2. Kısım Sözleşmesi” ihalesini KDV hariç 3 milyar 569 milyon TL ile almıştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun raporuna göre projenin tamamlanması durumunda değeri 7 milyar 20 milyon 508 bin TL olarak belirlendi.