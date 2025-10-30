Rant kokusu hızlı yayıldı: “Kanal İstanbul manzaralı” satışlar patladı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Çılgın proje” olarak tanımladığı ve “İnadına yapacağız” dediği Kanal İstanbul emlakçıların iştahını kabarttı. Emlak satış sitelerinde “Kanal İstanbul manzaralı” satışlar adeta tavan yaptı.

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Kanal İstanbul güzergâhında yer alan Sazlıbosna’da konut çalışmalarına başlanmıştı. Gelen tepkilerin ardından Bakan Kurum bunların sosyal konut olacağını iddia etmişti. Ancak Körfez kanallarında bölgedeki konutların reklamının yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Benzer şekilde son dönemde emlak sitelerinde Avcılar’dan Çatalca’ya Arnavutköy’den Başakşehir’e “Kanal İstanbul manzaralı” arazi ve arsa satışları patladı.

ARAPÇA İLANLAR

Kamuoyunda “sarı site” olarak bilinen sitede bu şekilde onlarca ilan yer alıyor. Üstelik bazı ilanlar Arapça yayımlandı.

O ilanlardan bazıları şöyle:

“Sazlıbosna Kanal İstanbul'da 1000 m2 Fırsat Arazi” başlığıyla yayımlanan ilanda “Arazimiz Kanal İstanbul’u panoramik olarak görür. Buna ek olarak Hadımköy sanayinin yanı başında. Kaçmaz kupon arsa, detaylar için lütfen arayınız” denildi. İlan Arapça olarak da verildi.

“Yatırımlık Satılık Kanal İstanbul Güzergahı Rezerv Alanı Arsası” başlıklı ilanda ise tapu görseli paylaşılarak “Rezerv alanda Küçükçekmece gölünün şu an için imarsız alanında bakir noktasında Kanal istanbul'un en seçkin projelerinin ana noktasında.

Alan kesinlikle kazanır” ifadeleri kullanıldı.

Alan kesinlikle kazanır” ifadeleri kullanıldı. “Kanal İstanbul Toki’de Kiralık Sıfır Ev 10 yıllık peşin kira” başlıklı diğer bir ilanda ise “İstanbulda, havalimanına çok yakın ve Kanal İstanbul güzergahında olan dairemi 10 yıllığına kiraya veriyorum. Daireler 2026 NİSAN sonunda teslim edilecek olup, kiralayan kişi direkt oturabilecektir. Ayrıca sitemiz THY’nin Yenişehir projesine de komşudur.

Ev 2 oda, salon, kapalı mutfak, banyo, tuvaletten oluşur” denildi. Yine bu ilan da ayrıca Arapça ve İngilizce verildi.

Ev 2 oda, salon, kapalı mutfak, banyo, tuvaletten oluşur” denildi. Yine bu ilan da ayrıca Arapça ve İngilizce verildi. “Avcılar/Firuzköy/Kanal İstanbul Manzaralı/Arsa” başlıklı ilanda da şunlar aktarıldı: “Avcılar Firuzköy'de Kanal İstanbul Manzaralı, Sosyal Tesislere Komşu, Yatırıma Uygun Hisseli Arsa Fırsatı! İstanbul'un en hızlı değerlenen bölgelerinden Avcılar, Firuzköy Mahallesi'nde, hem yatırımcılar hem de doğayla iç içe, prestijli bir yaşam alanı arayanlar için eşsiz bir arsa fırsatı sunuluyor. Toplamda 3567 metrekare büyüklüğündeki bu arsanın 1/4 hissesi satılıktır. Bu özel parsel, sunduğu benzersiz özellikler ve stratejik konumuyla geleceğe dönük projeleriniz için mükemmel bir temel oluşturuyor.”

KUPON ARSA

“ Arnavutköy Yassıören Kanal Bölgesi Manzaralı İmarlı Kupon Arsa” olarak duyurulan ilanda şu ifadeler kullanıldı: “Kanal İstanbul, Darülaceze Ve Yeni İstanbul Projelerine, Havalimanı Ve Kuzey Marmara Otoyoluna yakın konut imarlı kupon arsa.”

“Başakşehir Şahintepe 258m² Kanal İstanbul’a komşu arsa” başlıklı ilanda da şunlar denildi: “İstanbul’un hızla değer kazanan bölgesi Şahintepe’de, Kanal İstanbul projesine komşu konumda, imara yakın, yola cepheli prestijli bir arsa. Gelişen altyapı ve çevre projeleri ile yüksek yatırım potansiyeline sahip.”

EMLAK KONUT’TAN SATIŞ REKORU

Toplu Konut İdaresi’ne bağlı Emlak Konut GYO’nun açıkladığı yılın ilk 6 ayına ilişkin yayımladığı satış raporunda en büyük satışlarını ise Kanal İstanbul güzergâhında yaptığını açıklamıştı. Şirketin hem bu yıl hem de geçen yıl yaptığı satışlarda İstanbul Arnavutköy’de bulunan Yenişehir Evleri zirvede yer almıştı. Rapora göre yılın ilk 6 ayında 4 bin 120 adet daire satışı yapıldı. Bu dairelerin 2 bin 719’u Kanal güzergâhında bulunan Arnavutköy Yenişehir Evleri’nden satıldı. ynı projede geçen yıl boyunca yapılan konut satış adedi ise 2 bin 986’ydı.