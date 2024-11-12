Rant pisliğini kayyumla kapatacaklar

CHP MYK, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı. Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi’ne yönelik CHP’nin eylem planı MYK gündeminde tartışıldı. CHP kurmayları, Ahmet Özer’in yerine kayyum atanmasına karşı eylemlerin dozunu artıracaklarını kaydetti. CHP kaynakları, olağanüstü kurultay tartışmalarına yönelik de bilgi verdi.

CHP’nin 81 il başkanının ortak bildiri kaleme aldığının altını çizen kurmaylar, “Parti içi muhalefete yakın hareket eden il başkanları dahi bugün kurultay yapma taraftarı değil” görüşünü savundu. CHP Genel Başkanı Özel’in, Eylül 2024’te gerçekleştirilen Tüzük Değişikliği Kurultayı’nda seçimli kurultayın önünü açtığına da dikkati çeken CHP kurmayları, “Seçimli kurultay talep edenler, 36-37 imzanın üzerine çıkamadı” diye konuştu.

GÜNDEMDEN KOPUK TARTIŞMA

AKP’nin kısır tartışmalarla kamuoyunu oyaladığını belirten CHP’liler, Türkiye’nin asıl gündeminin yüksek enflasyon, işsizlik, kadın ve çocuk cinayetleri olduğunun altını çizdi. Kamuoyu yoklamalarının Türkiye’nin temel sorunları ortaya koyduğunu kaydeden CHP kaynakları, “Türkiye’deki 50 milyon insan, ülkenin sorunları hakkında CHP ne söyler diye merak ediyor, 50-60 kişi de ‘Kurultay’ diyor. Türkiye’nin gündeminden kopuk bir kurultay tartışmasını, tecrübeli arkadaşlarımız da yapması çok garip” ifadelerini kullandı.

Bütçesi itibarıyla Türkiye’deki en büyük ilçe belediyelerinden biri olan ve 10 milyar TL’den fazla bütçesi idare eden Esenyurt Belediyesi’nin, “AKP’nin iştahını kabarttığını” ifade eden CHP’liler, kayyum gündemiyle ilgili de şunları söyledi: “Türkiye’nin yakıcı sorunlarının ardından CHP’nin birinci gündem maddesi Esenyurt’ta yaşananlardır. Amaçları, 10 milyar 450 milyon TL’lik Esenyurt Belediyesi’nin bütçesini denetimsiz hale getirmek. Rant pisliğini kayyumla kapatmaya, kaçak yapıları yasalaştırmaya çalışacaklar. Esenyurt’ta milyarlarca liralık bir rant operasyonu çekecekler. Demokrasiden bir kere vazgeçmeyeceksiniz. Dönem itibarıyla ilkelerden geri adım atarsınız bu sizi üç, beş, on yıl sonra geri bulur.”

KURULTAY TARTIŞMASI ABESLE İŞTİGAL

CHP MYK toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel de gündemdeki konulara yönelik değerlendirmeler yaptı. Kurultay tartışmalarıyla ilgili soruya yanıt veren Yücen, “Vatandaş geçiş sıkıntısının altında inim inim inlerken bir belediye başkanımız tutuklanmış, belediyemize kattım atanmışken bizim Kurultay gibi bir gündemimiz olamaz. Kurultay tartışması açmak abesle iştigaldir. Halkın gündemi neyse CHP’nin gündemi de odur” ifadelerini kullandı.