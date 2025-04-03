Rant planı suya düştü

BirGün’ün 7 Kasım 2024’te yayımladığı “Yalanla vurgunu gizledi” başlıklı haberi ile duyurduğu AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin otopark vurgunu suya düştü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, “Biz işletiyoruz” dediği otoparkın aslında bir özel şirket tarafından işletildiğini BirGün ortaya çıkarmıştı.

YALAN SÖYLEDİLER

19 Temmuz 2024 tarihinde, Abubekir Keremoğlu ve Mehmet Ali Gümüştekin tarafından Gaziyol Otopark Şirketi isimli bir şirket kuruldu. Şirketin merkezi olarak da Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nin karşısında bulunan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 920 araçlık otopark gösterildi. Şirket, kısa süre sonra AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparkı işletmeye başladı.

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) otoparkın şirkete nasıl teslim edildiğini, ihale düzenlenip düzenlenmediğini sordu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Eylül 2024’te verilen yanıtta ise otoparkın belediye tarafından işletildiği iddia edildi. Ancak otoparkı kullanan yurttaşlara “Gaziyol Otopark” isimli özel şirket tarafından kesilen fişler verildiği ortaya çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, haberin yayımlanmasından sonra otopark işletilmesi için bir ihale düzenleneceğini duyurdu. 4 Nisan’da yapılacağı açıklanan ihaleye dair BirGün’e konuşan Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan, “Geçen yıl kasım ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otoparkın gizli kapaklı nasıl kiraya verildiğini, belediyenin yalan cevabını kamuoyuyla paylaşmıştım. Bu otoparkla ilgili çağrıda bulunmuş; buranın ya belediye tarafından işletilmesi ya da ilana çıkılıp herkesin katılacağı açık bir ihale yapılmasını talep etmiştim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazi Ulaş tarafından nihayet bu konuda adım atıldı ve otopark açık ihale yoluyla ilana çıkarıldı” dedi.

YANDAŞ ISRARI

“Söylediğimiz gerçekleşti ama anlaşılan o ki belediye burayı yabancıya değil de kendine yakın kişilere verme ısrarından vazgeçmiyor” diyen Kalkan sözlerine şöyle devam etti: “Böyle düşünmemin nedeni ihale şartnamesi için 50 bin TL bedel belirlenmesi. Ben yapılan işlerin belediyenin ve halkın yararına olmasını çok istiyorum. AKP’li belediyeler ve belediyeyi yöneten başkanlar, dönüp dolaşıp benim söylediğime geliyorlar. Çünkü benim söylediklerim şehrin ve belediyenin yararına olan şeyler. Ben belediyeleri ve halkımızı Fatma Şahin’den de Mehmet Tahmazoğlu’ndan da daha çok düşünüyorum.”