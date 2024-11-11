Rant planına yargı freni

Feyza ÇEBİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2023 yılında onaylayıp askıya çıkardığı Adalar İmar Planı hakkında İstanbul Büyükkent Mimarlar Odası'nın İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nde açtığı davada, 1/1500 ve 1/1000 ölçekli imar planları hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

TELAFİSİ GÜÇ SONUÇLAR

Adalıların da itiraz ettiği imar planı, kamuoyunda rant tartışmalarına neden olmuştu. Mahkeme, yürütmeyi durdurmaya gerekçe olarak Adalar’da telafisi güç zararların oluşacağını gösterdi. Mahkeme kararında uyuşmazlığın dava dosyasındaki bilgi belgeler ve bilirkişi raporunda yer verilen tespitler doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde, ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te Turizm taşıma kapasitesi dikkate alınıp turizm amaçlı kullanımlara yönelik fonksiyon büyüklüklerinin belirlenmediği söylendi.

Konut alanları kuralına aykırılık olduğu ifade edilerek konaklama tesisi yapılamayacağı, yer seçimleri ve fonksiyon büyüklüklerinin de ilgili mevzuata aykırı olduğu belirtildi. Kararda “İSKİ Genel Müdürlüğüne danışılarak alternatif alanlara ilişkin irdelemelerin yapılmadığına dikkat çekildi ve şöyle devam edildi: ‘‘Kıyı Kanunu’ndaki ‘‘Dava konusu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak 28/07/2023 tarihinde askıya çıkarılan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne İlişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nın tamamı yönünden planlama teknikleri ve esasları açısından uygun olmadığı’ sonucuna varıldı.’’

Telafisi güç zararların oluşabileceğini belirten ve bu nedenle yürütmenin durdurulmasına hükmeden mahkeme “2577 sayılı Kanunun hükmü uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi’’ şeklinde ifadelere yer verdi.