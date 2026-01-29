Rant projesine izin vermiyoruz

Haber Merkezi

Kadıköy'de dolgu alanı üzerinde yapılması planlanan 20 bin kişilik cami ve bin 200 araçlık otopark projesine karşı tepkiler artıyor. Siyasi partiler, meslek odaları ve ilçe halkı iktidarın ideolojik yaklaşımının kent ve insan hayatına dair telafisi mümkün olmayacak zarara yol açmaması için projeden vaz geçilmesini istedi.

2024 yılında İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’nin projenin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptaline hükmettiği projede bilirkişi heyetinin mahkemeye sunduğu gerekçe bugün de geçerliliğini koruyor.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin istinafa giden proje dair İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin 15 kararıyla proje iptalinin bozulmasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yapılan açıklamada, kararın bilim ve teknik uyarılarını yok saydığı belirtildi. Açıklamada, “Dava sürecinde hazırlanan ve yerel mahkemenin iptal kararına dayanak oluşturan bilirkişi raporu, projenin Kadıköy’e vereceği zararları tartışmaya yer bırakmayacak şekilde şu gerekçelerle ortaya koymuştur” diyerek iktidarın ısrarın ideolojik saiklere dayandığının altı çizildi.

BURADA YAPI OLMAZ

Kadıköy'de yapılması planlanan projeye bir tepki de TMMOB Jeofizik Mühendisleri İstanbul Şubesi'nden geldi. Oda yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu alan yıllar önce yerel yönetim kararları ile doldurulmuş yapay dolgu alanlarıdır. Bu alanlar suya doygun, depremde yanal yayılma ve tsunami baskın tehlikesine açık alanlardır. Üzerindeki yapıların deprem sırasında risk katsayısı çok yüksektir. Kalıcı yerleşmelere izin verilmez. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zemin ve Deprem Müdürlüğü’nün 2018’de Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Üniversitesi uzmanlarına yaptırdığı etütlere göre Cami Projesinin tasarlandığı alan Tsunami baskın alanı içerisinde kalmaktadır” denildi.

BU ISRAR NEDEN?

Yapı planlanan camiye yaklaşık 500 ile 750 metre uzaklıkta dört cami var. Konunun bir ihtiyaçtan çok ideolojik hegemonya mücadelesinin parçası olduğu açık.

SOL Parti Ekoloji Çalışma grubu tarafından hazırlanan ön değerlendirme raporunda proje bu yönüyle de değerlendirildi. Raporda şu ifadeler yer aldı: “Ele aldığımız Ulu Cami projesine olanak sağlamaya çalışan bu “iptalin iptali” kararı kabul edilemez. Hem bu “iptal” kararı hem de bu kararı aldıran fikri yapı ise her yönüyle amaçlıdır ve siyasidir. Öyle siyasidir ki, kültürel hegemonyayı kentsel göstergeler ile bozmaya, devasa cami yapılarıyla şehrin en el değmeyecek yerine ölçeksiz bir mühür vurmaya yeltenmektir. İktidar kamu kaynaklarını iktidar simgeleri, kültürel bakışları uğruna heba etmektir. Kültürel yaşama, kamu hayatına yapılan bu dolayımsız müdahaleyi kabul etmiyoruz.

Kent yaşayanlarının yeşil alanlarını, depremde toplanma ve can kurtarma alanlarını ellerinden almak pahasına girişilmeye çalışılan bu proje ölüm demektir. Güvensiz bir çevre yaratmak, olası bir afette hem can hem mal kayıplarına yol açacak bir yola sapma öngörüsüzlüğüdür.

Bin yıllık Kadıköy coğrafyasına, 120 senelik eşsiz yapı stokuna saygıyı bir kenara bırakıp, kent silüetini bozmak pahasına girişilmiş planlamadır. Tek adam rejiminin giderayak yaşam alanlarını bozma, bu kentin algısını ve okuma biçimini ters yüz etme girişimidir. Toplumsal yaşam alanlarına topyekün müdahale etmek isteyen Siyasal İslamcı tek adam rejimi, laik ve seküler hayatı da ortadan kaldırmak istemektedir. Rejim, bükemediği bileği, büyük yapı inşaatlarıyla mat etme çabasındadır.”