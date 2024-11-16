Rant projesine mahkeme onayı

Haber Merkezi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ‘Sazlıdere ile Terkos’ barajının kirlenerek yok olacağını belirttiği Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine açtığı ‘Kanal İstanbul Pojesi’ iptal davasında karar çıktı. Mahkeme, yapılan itirazı reddetti. Bu kararla, hukuksal olarak Kanal İstanbul’un yapılmasında bir engel kalmadı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ‘Kanal İstanbul’ projesinin durdurulması için 2021’de Bakanlık aleyhine dava açtı. İSKİ, açtığı davada proje dolayısıyla Küçükçekmece ve birçok su havzasının zehirleneceğini belirtti. İSKİ proje dolayısıyla şehrin afet koordinasyon zorlaşacağını ve demagojik yapısının bozulacağını vurguladı.

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mahkemeye gönderdiği cevap dilekçesinde İSKİ’nin menfaatinin ihlal edilmemesi nedeniyle ehliyetinin bulunmadığı, ayrıca dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, 2 farklı bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişiler, hazırladıkları raporlarda hem Kanal hem de İstanbul Boğazı kısmında transferi için suyolu geçişlerine ilişkin inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme davacı İSKİ’nin dilekçelerinde çevre mühendisliği için yeterli değerlendirmeye yer verilmediğini söyleyerek, ‘itirazın zimmen reddedilmesine ilişkin’ yapılan itirazı reddetti. Yani, Kanal İstanbul’un yapılmasında ortada bir engel kalmadı.