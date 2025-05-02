Rant sevdanıza inat yaşamı biz öreceğiz

Haber Merkezi

6 Şubat 2023’te yaşanan Maraş depremlerinden etkilenen kentlerde ve çevre illerde işçiler ve emekçiler sokaklara dökülerek haklarını istedi. Kentlerin sembolik meydanlarında bir araya gelen emekçiler başta ekonomik koşullar olmak üzere birçok sorunu dile getirdi. AKP iktidarına seslenen yurttaşlar ve depremzedeler, afet bölgesinin her geçen gün unutulmasına tepki gösterdi.

Hatay’da iktidarın rant politikalarına tepki gösteren yurttaşlar, “Yaşamı yeniden örüyoruz” derken Osmaniye’deki eylemde ise “Direniş umudu büyüyor. Gençlik kendi geleceğini inşa etmek için çaba sarfediyor. Kadınlar prangaları yerle bir ediyor” ifadeleri kullanıldı.

∗∗∗

ADANA

Adana’da uzun yıllardır ortaklaştırılamayan 1 Mayıs kutlamaları bu yıl da iki ayrı alanda gerçekleşti. Kutlamaların ilkinde, yaklaşık 2 bin işçi Arif Nihat Asya Parkı’nda buluştu. İşçiler, adil ücret ve sosyal haklar talebiyle alana çıktı. Türk-İş’e bağlı sendikaların çoğu da Türk-İş Bölge Temsilciliği önünde buluşarak yürüyüş yaptı. İşçiler, asgari ücretin en az 70 bin lira olması, haftalık 40 saat çalışma hakkı ücretlerde gerçek enflasyona uygun artış yapılmasını istedi.

∗∗∗

HATAY

Hatay’daki İnönü Caddesi’nde başlayan yürüyüşe Eğitim-Sen, DİSK/Genel-İş, SES’in yanı sıra Hatay Tabip Odası, Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, TMMOB ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve vatandaşlar katıldı. 7’den 70’e herkesin yer aldığı kortej, davul ve zurna eşliğinde adeta bir halk bayramı havasında geçti. Özellikle çocukların ellerinde taşıdığı “adalet” yazılı pankartlar ve el ele tutuşarak yürümeleri korteje duygusal bir hava kattı. Coşkulu yürüyüşte “Kurtuluş yok tek başına”, “Halk, Hukuk, Adalet”, “Kadın, Emek, Özgürlük” gibi sloganlar meydanlarda yankılandı.

Eğitim-Sen üyeleri, Şube Başkanı Özgür Tıraş öncülüğünde “İnsanca yaşam, demokratik bir ülke” talebiyle alanlarda yer aldı. SES Hatay Şubesi ise “Yaşamı yeniden örüyoruz” diyerek yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı güçlü mesajlar verdi. DİSK/Genel-İş Hatay Şubesi’nin çocuklarla omuz omuza yürüdüğü kortej, “Birlikteysek güçlüyüz” mesajıyla dikkat çekti. Öte yandan Dörtyol’da faaliyet gösteren Özçelik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Yolbulan Metal işçilerinin grevi 315’inci günü geride bıraktı. Yolbulan işçileri, 1 Mayıs’ı grev çadırında kutladı.

İşçi Bayramı’nda, çalışan emekçiler yürüyen işçileri izledi.

∗∗∗

MARAŞ

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde buluşan bir araya gelen grup adına yapılan açıklamalar “Emeğin gücünü ve kutsallığını her zaman savunuyoruz ve savunacağız. Haklarımızı sonuna kadar almaya ve istemeye devam edeceğiz" dedi.

∗∗∗

MALATYA

Çeşitli sendikaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile işçilerin katılımıyla Emeksiz Caddesi’nden Yüzüncü Yıl Kavşağı’na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Arama noktalarından geçen katılımcılar, Yüzüncü Yıl Kavşağı’ndaki etkinlikte konuşmaların ardından müzik eşliğinde halay çekti.

∗∗∗

KİLİS

Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya gelen KESK üyeleri, ellerinde taşıdıkları döviz, afiş ve pankartlarla sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Eğitim-Sen Kilis Şube Başkanı Duygu Altınoluk, işçilerin haklarını savunmak için 1 Mayıs’ı kutladıklarını belirtti. Konuşmaların ardından sendika üyeleri halay çekti.

∗∗∗

BURDUR

Emekçiler Çatalpınar Kavşağı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdüler. Sendikaların oluşturduğu tertip komitesi öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüştü sendika ve meslek örgütleri bir araya geldi. Tertip komitesi adına yapılan konuşmaların ardından etkinlik, katılımcıların halay çekmesiyle sona erdi.

∗∗∗

OSMANİYE

Rahime Hatun Mahallesi Salı Pazarı alanındaki kutlamalarda katılımcılar halay çekti. Burada konuşan KESK Osmaniye İl Temsilcisi Fahri Göl, “Kapitalizmin aşırı kâr hırsı ve savaş politikaları hem emeği hem doğayı yok ediyor” dedi. Ülkede sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin arttığını belirten Göl, “Grev yasakları, gözaltılar, hukuksuz cezalar giderek artıyor. İş kazalarında her gün emekçiler ölüyor. Ülkemizde 2024’te Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre 1897 işçi yaşamını yitirdi” diye konuştu. Ekonomik krizin işçiyi borca sürüklediğini vurgulayan Göl, milyonlarca emeklinin ise açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini söyledi. Ancak umudun büyüdüğünü söyleyen Göl, şöyle devam etti: “Gençlik geleceğini inşa etmek için çaba sarfediyor. Kadınlar prangaları yerle bir ediyor."

∗∗∗

ANTEP

Yeşilsu Parkı’nda düzenlenen programda, sendika üyeleri ellerinde bayraklarla slogan attı, halay çekti. DİSK, TMMOB, KESK ve Gaziantep Tabip Odası ise İstasyon Meydanı’nda miting düzenledi.

∗∗∗

BİRİ ÇOCUK 2 EMEKÇİ ÖLDÜ

Antep’te dün iki işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. 14 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi Ali, Tekstilkent’te çalıştığı tekstil atölyesinde yaşamını yitirirken; AKP milletvekiline ait Ünal Sentetik Çuval fabrikasında çalışan tekstil işçisi Ercan Çoban iş kazası geçiren başka bir işçiyi hasteneye götürdükten sonra fabrikaya dönerken geçirdiği kazada öldü.