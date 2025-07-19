Rant, talan ve yağma için kollar sıvandı: Cumhur’un elleri işgale kalkıyor!

Haber Merkezi

Yaşam savunucularının itirazlarına rağmen Meclis’e getirilen “işgal yasası” olarak belirtilen torba yasa teklifinin 7 maddesi daha Genel Kurul’dan geçti. AKP ve MHP’lilerin oylarıyla teklifin 11 maddesi kabul edilmiş oldu. Genel Kurul’da 21 maddelik teklifin oylaması sürerken AKP’nin önergesiyle 11’inci maddede değişiklik yapıldı. Buna göre zeytinliği taşınacak olanlara Çevre Bakanlığı’nca uygun görülen ya da maden sahalarının bulunduğu il sınırlarındaki KİT’lere ait taşınmazlarda yer alan zeytinlikler, değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıl süreyle kiralanabilecek. Süre sonunda bakım yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi onar yıl süreyle uzatılabilecek.

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BİZ YURTTAŞ DEĞİL MİYİZ?

Zeytinlikleri talana açacak olan torba kanun teklifine karşı Meclis önündeki yağışlı havaya rağmen protestolar da sürüyor. Ankara’da Cemal Süreya Parkı’nda günlerdir nöbet tutan yurttaşların açlık grevi 3’üncü gününde de sürdü. 30 kentten gelen yaşam savunucularının oluşturduğu ‘Toprağımızı Vermiyoruz Platformu"nun açıklamasını Akbelen’den gelen Esra Işık okudu. Işık, “Yasayı istemiyoruz dememize rağmen gözümüzün içine baka baka tek tek maddeleri geçirenlere sesleniyoruz: Biz bu ülkenin yurttaşları değil miyiz? Yurttaşlıktan kovdunuz da bizim haberimiz mi yok?” dedi.

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ZEYTİNLİKLERİ KİRALAYACAKLAR

Kabul edilen maddelerle birlikte; ÇED zorunluluğu kaldırıldı, acele kamulaştırma adı altında talanın önü açıldı, zeytinlikler madenciliğe açıldı. Kesilen her ağacın yerine “en az iki katı fidan” dikilmesi ve üreticilere kamu arazilerinin 20+10 yıllığına kiralanması öngörüldü.

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SÖMÜRGE MADENCİLİĞİ!

Türkiye’nin dört bir yanında maden ruhsatı verilmeyen alan neredeyse kalmadı. Uşak’ın yüzde 80’i, Artvin’in yüzde 71’i, Muğla’nın yüzde 59’u, Kazdağları’nın yüzde 79’u, Kütahya’nın yüzde 92’si, Ordu’nun yüzde 74’ü çoktan madenlere ruhsatlı hale getirildi. Yeni yasa ile geride kalan orman arazileri, tarım arazileri, zeytinlikler ve meralar da bu listeye eklenecek, yurdun neredeyse tamamı ruhsatlı maden sahasına dönüşecek.

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RANTA ZEMİN HAZIRLANIYOR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir teklife ve 11’inci maddedeki değişikliğe şöyle tepki gösterdi: “Kaç paraya sattınız bu toprağı? Köylünün hem zeytinini alıyorsunuz, hem toprağını. İlk taslakta ‘süre bitince satılacak’ diyordunuz, geri çektiniz. Düzen köylüye değil, 3 şirkete çalışıyor. Meclis sabaha kadar şirket talimatlarını yasaya çeviriyor. Birkaç rantçıya zemin hazırlamak için halka ihanet ediyorsunuz.”