Rant uğruna doğayı katletmeyin

HABER MERKEZİ

Mersin Varto Kültür ve Dayanışma Derneği (VARTO-DER), Muş’un Varto ilçesinin Çallıdere köyü sınırları içerisinde başlatılacak Jeotermal Enerji Santralı (JES) projesine karşı Akdeniz ilçesinde bulunan Özgür Çocuk Parkı’nda açıklama yaptı. "Varto’da jeotermal istemiyoruz” pankartının açıldığı eylemde “Doğa bizimdir Varto bizimdir”, “Halkımız jeotermal istemiyor” ve “Jeotermal öldürür, doğa yaşatır” dövizleri taşıdı. Açıklamayı dernek üyesi Güler Bingöl okudu.

Mersin’de yaşayan Vartolular olarak bu projeye kesin bir şekilde karşı çıktıklarını söyleyen Bingöl, “Proje, bölgemizin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını geri dönüşsüz biçimde kirletecek ve tüketecektir. Mera alanlarımız, tarım arazilerimiz ve ormanlarımız şirketlerin eline geçecek, bölgenin tek geçim kaynağı olan hayvancılık ve küçük ölçekli tarım büyük zarar görecektir. Bu proje kamu yararına değil, yabancı sermayeli şirkete sunulan ranttır. Varto halkının ‘hayır’ dediği hiçbir proje kamu yararı taşıyamaz. Bölgemizdeki ekolojik denge bozulursa bir büyük göç dalgası daha yaşanacaktır” diye konuştu.

ÇED SÜREÇLERİ İPTAL EDİLMELİ

Burada yapılan açıklamada talepler şöyle sıralandı:

• Varto’da planlanan tüm Jeotermal enerji projeleri ve ÇED süreçleri derhal iptal edilmelidir.

• Köylerimizi kuşatan maden ve enerji ruhsatları iptal edilerek, bu alanlar koruma altına alınmalıdır.

• Mera, tarım ve içme suyu kaynaklarımız enerji şirketlerine peşkeş çekilmemelidir.

• Bilim insanlarının uyarıları dikkate alınmalı, bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyeli yok edilmemelidir.

GERİ DÖNÜLMEZ RİSKLER YARATIR

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret Borsası, Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Giresun Ziraat Odası ortak bir açıklama yaparak kentte yürütülen madencilik faaliyetlerine tepki gösterdi. Açıklamada “Kontrolsüz ve yeterli denetimden uzak madencilik faaliyetleri; orman alanlarının azalmasına su kaynaklarının zarar görmesine, tarım arazilerinin verimsizleşmesine, heyelan risklerin artmasına neden olabilecek niteliktedir. Çevresel etkileri yeterince değerlendirilmemiş, şeffaflığı sağlanmamış hiçbir madencilik faaliyetinin bölgemizde uygulanmasını doğru bulmuyoruz. Yetkili kurumları; doğal dengeyi bozmayan, su kaynaklarını güvence altına alan, fındık tarımı ve üretimini koruyan, halkın sağlığını önceliklendiren politikaları hayata geçirmeye davet ediyoruz” denildi.