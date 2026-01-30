Rant uğruna katledilen Reşit Kibar'ın davası ertelendi: "Tüm failler yargılansın"

İlayda SORKU

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran’da, doğasını ve yaşam alanlarını savunduğu için katledilen Reşit Kibar davasında 4. duruşma Artvin Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya, Reşit Kibar’ın ailesinin yanı sıra Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Asiye Akın Ergül, CHP, DEM Parti, SOL Parti ve EMEP temsilcileri ile Yeşil Artvin Derneği, Cankurtaran Savunması, Halkevleri ve Karıncalar Karadeniz Bölge temsilcileri katıldı. Yakın zamanda öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un ablasının da katıldığı duruşmayı, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda çevre örgütü temsilcisi ile Artvinli vatandaşlar izledi.

HTS kayıtlarının mahkemeye sunulduğu duruşmada, saldırı anında orada bulunan iş makineleri operatörleri Recep Bamya ve Süleyman Bamya’nın saldırıdan bir gün sonra, tanık olarak ifade vermeye gitmeden hemen önce silah sahibi ve azmettirici Fikret Merttürk’le telefonda görüştüğü ortaya çıktı. Öte yandan kayıtlar Fikret Merttürk’ün saldırıdan hemen sonra Orman İşletme Şefi Büşra Civelek ve Orman İşletme Müdürü Hasan Bacıoğlu ile de telefonla görüştüğünü ortaya koydu. Görüşmelerin içeriğine erişilmediği belirtildi.

HTS kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından dava avukatları Borçka Ticaret Odası Başkanı Eşref Merttürk ve Yapısoy Beton’un sahibi Yunus Merttürk’ün de azmettirici olarak iddianameye dahil edilmesini talep etti. Talep mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Ayrıca Borçka Jandarma Karakolu Komutanı da tanık olarak dinlendi.

Dava 13 Mayıs Çarşamba gününe ertelenirken avukat Haktan Özkan, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Alınan kararları yetersiz buluyoruz. Kamu görevlilerinin ihmaline dair suç duyurusunda bulunulması talebimiz de vardı. Bunu reddetti mahkeme doğrudan. Bu talebimizin kabul edilmesi gerekirdi. Hala adalet tecelli edebilmiş değil. Yine Fikret Mertürk'ün tutuklanmasına dair talebimiz de reddedildi ancak ek bir adli kontrol uygulandı. Bu yöndeki çabalarımız devam ettiği takdirde sonuç alabileceğimize inanıyoruz. Israrlı ve kararlı bir şekilde hem tüm sanıklar hak ettiği cezayı alana kadar hem de dosyanın diğer failleri, azmettiricileri yargılanana kadar hukuk mücadelemiz devam edecek” dedi.