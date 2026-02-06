Rant uğruna yeşil bırakmadılar

İzmir’in Buca ilçesinde eski cezaevi arazisi için hazırlanan yeni imar planı askıya çıkarıldı. İller Bankası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, ticaret ve konut alanlarına ayrılan büyük inşaat alanlarıyla dikkat çekerken, yeşil alanın sadece yüzde 20’de kalması dikkat çekti.

Hazırlanan plana göre, toplam 78 bin metrekarelik alanda yalnızca 16 bin 560 metrekarelik bir alan yeşil alan olarak belirlendi. Bu oran, arazinin sadece yüzde 20’sini kapsıyor. Geriye kalan alan ise “Ticaret + Konut Alanı” olarak planlandı. Ticaret alanı için emsal değeri 1,80, konut alanı için ise 1,50 olarak belirlendi. Bu durum, büyük inşaat projeleri ve ticaret alanları için geniş bir alan açılması anlamına geliyor. Konu hakkında odalar ve yaşam savunucuların 9 Şubat günü ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni, İller Bankası’nın talebi doğrultusunda plan değişikliği girişimini geri çekmeye çağırmıştı. Kamusal alanların savunulması, toplumsal hafızanın korunması ve kamu yararının ön planda tutulması gerektiğini vurgulanmıştı. Ayrıca, alanının kamusal kullanım olarak kalması için tüm kamu kurumlarını, meslek örgütlerini ve İzmir halkını açık ve net bir tutum almaya davet etmişti.