Rant yeniden ‘kurum’sallaştı

Son seçimin başarısız adayı Kurum, skandallara imza attığı Çevre Bakanlığı’na geri döndü. Kurum, Kazdağları’nda, Salda’da, İliç’te, Akbelen’de ve Ayder’de geriye bıraktığı ‘mirası’ büyütme peşinde.

HABER MERKEZİ

Yerel seçimin başarısız, 1 milyondan fazla fark yiyen adayı Murat Kurum yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başına getirildi. Mehmet Özhaseki’den koltuğu devralan Kurum geleneği sürdürerek ilk teşekkürü Erdoğan’a etti.

Bakanlığı döneminde rantın, talanın pik yaptığı büyük ekolojik felaketlerin yaşandığı Murat Kurum, İBB’nin AKP adayı oldu. Ülke genelinde seçimi kaybeden AKP, Kurum önderliğinde İstanbul’da hezimete uğradı. 1 milyondan fazla fark yiyen Kurum, parti içinde de eleştirilerin hedefinde oldu.

Kazdağları, Akbelen, Salda Gölü ve birçok ekolojik yıkımın ve İliç felaketinin altında imzası bulunan Kurum, seçim yenilgisi ödüllendirildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Haziran 2023’te bıraktırıldığı göreve yeniden atandı.

Kurum son süreçte İBB seçimleri ve İliç faciasıyla anılsa da Bakanlık yaptığı süreçte verdiği kararlar büyük ekolojik yıkımlara neden oldu.

AKP’nin Kurum’dan vazgeçmemesindeki motivasyon, rantçı politikalar için adeta biçilmiş bir kaftan olması. Kanal İstanbul, imar afları gibi rant ve talancı politikalarla özdeşleşen Kurum, yeniden görevde.

İLİÇ’TE İMZASI VAR

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin madendeki “ÇED olumlu ve 2. Kapasite Artışı” iznini veren yetkilinin bizzat dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu ortaya çıktı.

‘DİPSİZ ÇÖL’ YARATTILAR

Dipsiz Göl'de "Roma döneminden kalan hazine bulunduğu" gerekçesiyle define arama ruhsatı verildi. Gölün kuruması üzerine Kurum, gölü tekrar eski haline getirmek için 4 maddelik bir eylem planı açıkladı. Yapılanlar gölü kurtarmadı, Türkiye 12 bin yıllık bir zenginliğini kaybetti."

AYDER OTOPARKI

Yapılaşmaya açılarak doğal güzelliği kaybedilen Ayder Yaylası’na Kurum döneminde 1750 araçlık otopark inşa edildi. Ayder’deki yeşilin tonları yerini betonun grisine bıraktı.

AKBELEN’İ YOK ETTİLER

Termik santrala hammadde sağlamak için açılan yeni maden sahaları Akbelen Ormanı’nın yok olmasına neden oldu. Kurum döneminde onay alınan proje için yüzler dönüm ormanlık alan çöle döndü.

SERMAYEYE CENNET

Mehmet Cengiz’in ardından Hattat Holding’in göz koyduğu Cennet Koyu, Kurum döneminde verilen izinlerle yapılaşmaya açıldı. Kurum döneminde verilen ÇED gerekli değildir kararıyla Cengiz’in otel projesine izin verildi.

ÇED İŞLEVSİZLEŞTİ

AKP döneminde işlevini yitiren çevresel etki değerlendirme (ÇED) yönetmeliği Murat Kurum döneminde hepten içi boşaltıldı. 2022’de Kurum döneminde bir kez daha değiştirilen yönetmelikle, tüzel kişilerin dışına itildiği ÇED süreçlerinin belli aşamaları da ortadan kaldırılırdı. ÇED’in işlevsizliği başta enerji ve maden olmak üzere çevre düşmanı projelere verilen izinlerde kendini gösterdi. Kurum’un Bakanlık yaptığı dönemde, 16 bin 855 proje için ÇED gerekli değildir kararı çıktı.

TOKİ MAĞDURLARI

Yurttaşların mücadelesi sonucu İzmir’e alınmayan Sao Paulo gemisinde de başat rol oynayan Kurum, öte yandan başlattığı ‘100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi’ kapsamında TOKİ mağdurları yarattı. 4 yıldır evleri teslim edilmeyen yurttaşlar, peşinat ve taksitlere yapılan zamlar nedeniyle mağdur oldukları gerekçesiyle AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

MÜTEAHHİTLERİN YANINDA

Kaçak binaların yasallaşmasının önünü açan imar affını imar barışı olarak savunan Kurum, deprem sürecinde de müteahhitlerle poz verdi. Kurum, Maraş merkezli depremlerde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasından sorumlu olan eski Kahramanmaraş MÜSIAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile samimi pozlar verdi. Kurum'un bakanlığı döneminde, Türkiye'nin en önemli doğal güzelliklerinden olan ve NASA için de önemli olan Salda Gölü'ne dozerlerle girilmesi gündeme geldi.