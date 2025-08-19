‘Ranta alet olmayız, kanunsuz emre uymayız’

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesine kaçak özel öğrenci yurdu inşa edildiği ortaya çıktı. Üniversite yönetimi, kaçak olduğu için mühürlenen yapıya onay vermeleri için üniversitenin mühendis ve mimarlarına baskı yaptı. Memurlar kanunsuz emre uymayacaklarını ifade etti.

Üniversite yönetimi 2015 yılında Ceylan İşletme İnşaat Şirketi ile üniversite kampusu içerine AVM yapılması için sözleşme imzaladı. Üniversite ile şirket arasında imzalanan sözleşmede, yap, işlet ve devret modeliyle yapılacak AVM’nin 17 yıl boyunca şirket tarafından işletileceği ifade edildi.

ÜNİVERSİTEYE RANT PROJESİ

Ancak şirket ile üniversite arasında Temmuz 2020’de bir ek sözleşme yapıldı. AVM’deki dükkanlar kiraya verilemediği gerekçesiyle şirketin işletme hakkı 17 yıldan 34 yıla çıkarıldı. Bu süreçte Ceylan İşletme İnşaat Şirketi, dükkanları kiralayamadığı için AVM projesinde değişikliğe gitti. Projenin bir bölümünün yurt olarak kullanılmak üzere dönüştürülmesine karar verdi.

BELEDİYE MÜHÜRLEYİP CEZA KESTİ

Şirketin Burdur Belediyesi’ne ruhsat başvurusunda bulunmasıyla ruhsat alınmadan inşaata başlandığı ortaya çıktı. Belediye ekipleri 14 Mayıs 2025’te inşaatı mühürledi ve şirkete 19 milyon TL ceza kesti. Üniversite yönetimi, üniversitede görevli inşaat mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisi ile mimardan oluşan dört kişilik kontrol ekibinden kaçak inşaata “uygunluk raporu” vermelerini istedi.

‘KAÇAK YAPIYA ONAY VERMEYİZ’

Dört kişi 2 Haziran 2025’te üniversite yönetimine gönderdiği yazıda, kendilerine kanunsuz emir verildiğini, inşaata izin alınmadan başlandığını, projeler ile ruhsat bilgilerinin kendilerine teslim edilmediğini, bu nedenle de kaçak yapıyı inşaat aşamasında inceleyemediklerini vurguladı. Üç mühendis ile mimar, bu kaçak inşaata dair hiçbir sorumluluk ile görevlendirmeyi kabul etmeyeceklerini belirtti.

YANGIN BORULARI PLASTİKTEN

Öte yandan inşaatta borulama, kanal işleri gibi altyapı işlerinin bitmiş olduğu, sıva altı işlerinin üniversitenin kontrol mühendisleri tarafından denetlenmediği, şirketin arıtma tesisi inşa edeceğini belirtmesine rağmen tesisin yapılmadığı belirlendi. Hazırlanan evrakta, “Atık su çıkışlarını üniversite kanalizasyon hattına bağlayarak maliyeti ve işletmesi çok külfetli olan arıtma tesisi kapasitemiz zorlanacaktır” denildi.

Tutanaklarda kontrol mühendislerinin, “Kaçak inşaata ne zaman başlanıldığını dahi bilmiyoruz. Denetimsiz yapılan iş, oldu bittiye getirilmek isteniyor. Yangın anında kullanılacak ve su taşıyacak borular bile plastikten yapılmış. Binanın yangın tesisatı itfaiye tarafından denetlendi mi?” ifadelerini kullandığı da görüldü.

DİRENENLERE SORUŞTURMA AÇILDI

BirGün’ün edindiği bilgilere göre üniversite yönetimi, kaçak yapıya uygunluk raporu vermeyen, istenilen evraklara imza atmayan bazı mühendisler hakkında farklı gerekçelerle idari soruşturma açtı.