Ranta karşı direnene kelepçe

Ada Sude ATAK

İstanbul Ümraniye’de “rezerv yapı alanı” ilan edilen Topağacı Mahallesi’nde kentsel dönüşüm adı altında yürütülen yıkım ve tahliye sürecine karşı mahalle sakinlerinin direnişi sürüyor.

Son olarak dün sabah evlerin elektrik, su ve doğal gazını kesmek için mahalleye giden ekiplere, çevik kuvvet polisleri eşlik etti. Yurttaşların tepkisi üzerine polis müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı. Ters kelepçeyle gözaltına alınan mahalle sakinlerinden Sevgi “Dört çocuğum var, ben kirayı nasıl vereyim?” diyerek isyan etti. Sabah saatlerinde polisin gözaltına aldığı 4 kişi ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

YURTTAŞLAR DARP RAPORU ALACAK

Ellerinde resmi bir belge olmadan 226 hanenin yaşadığı mahalleye gelen ekiplere yurttaşlar tepki gösterdi. Dava sürecinin devam ettiğini kaydeden yurttaşlar, “Şafak operasyonu yapar gibi sabahın köründe geliyorlar, insanların bütün enerjilerini kesiyorlar, gözaltı yapıyorlar. Polislerin gelmesiyle korkan ve fenalaşan insanlar var. Hastaneye kaldırıldılar. Darp edilenler ise darp raporu alacaklar” dedi.

Mahalle sakinlerinden Sevgi, ters kelepçeyle gözaltına alındı.

8 BİN LİRA KİRA YARDIMI NEYE YETER?

Mahalle sakinlerinden Hamza Yılmaz, kentsel dönüşüm sebebiyle yapılan 8 bin lira kira yardımının yeni bir eve çıkmaya yetmediğini ve herkesin mağdur olduğunu söyledi. Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Herkesin evine zorla girip elektriğini, suyunu, doğal gazını kestiler. Direnenlere de darp uyguladılar. Ters kelepçeyle karakola aldılar. Mahalle bitik durumda. Elektrik yok, su yok. 10 gün sonra okullar açılacak, millet nereden kiralık ev bulacak? Kiralar 30-40 bin lira. 8 bin lira kira yardımı yapıyorlar. Emekli insanlar, 10 lira 15 lira maaş alıyorlar. Nasıl kiraya çıkacak bu millet?” Mahalleli, “rantsal dönüşüm” olarak adlandırdıkları uygulamalara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Öte yandan Ümraniye Belediyesi’nin yıkım ekipleriyle alana giren polislere kumanya gönderdiği öğrenildi.

∗∗∗

ESERİNİZİ GÖRÜN!

Ekiplerin dün sabah yaptığı kesintinin ardından elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangını söndürmek için mahallede bulunan TOMA ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından yurttaşlar “Eserinizi görün! Usulsüzce kestiğiniz kontaktan yangın çıktı. Suyumuz da yok, müdahale edemedik” diyerek isyan etti.

Elektrik kontağından çıkan yangında 1 ev zarar gördü.

∗∗∗

NE OLMUŞTU?

Süreç 2021’de başlamıştı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında mahallelinin bir kısmı hazırlanan sözleşmelere imza atmıştı. Ancak bir süre sonra proje iptal edilmişti. Ardından mahalle rezerv alan ilan edilmişti. İlerleyen süreçte belediye yeni bir sözleşme dayatmıştı. Yurttaşlar projeye karşı dava açmıştı. Son olarak geçen ayın 24’ünde mahalleye giden ekipler bazı hanelerin elektrik, su ve doğalgazını kesmişti. Ardından bu ayın 11’inde de Ümraniye Belediyesi ekipleri bazı evleri yıkmıştı.