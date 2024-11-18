Ranta karşı halk direnişi

Ebru ÇELİK

İstanbul’un Başakşehir ilçesinin Şahintepe Mahallesi halkı, Kanal İstanbul Projesi’ne karşı bir yıllık aradan sonra tekrar meydanda toplandı. Yüzlerce yurttaş, mahallelerinin satılmasına ve zorla terk edilmesine karşı tepkilerini dile getirdi. Yapılan basın açıklamasında, Şahintepe halkı, Kanal İstanbul Projesi’nin mahallelerinde uygulanmasını istemediklerini, projenin kapsadığı bölgede hem insanların yaşadığını hem de tarihi mağaraların bulunduğunu ifade etti. Yurttaşlar, "Hem dönüşüm diyorlar hem de Başakkent diyorlar. Başakşehir’i yabancı sermayeye peşkeş çekiyorlar" dedi.

OYUNUN FARKINDAYIZ

Açıklamayı yapan Ayşegül Sönmez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Başakşehir Belediyesi tarafından yürütülen projelerin, halkın çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti. Sönmez, "Takım Elbiseliler" olarak tanımladığı figüranlarla sahnelenmek istenen rant oyunlarının farkında olduklarını söyledi. Ayrıca, mahallelerinde daha önce açtıkları davalarla, 70’e yakın iptal ve 10’a yakın yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belirterek, hukuki mücadelenin devam edeceğini ifade etti.

Sönmez, TOKİ’nin 4 yıl önce başlattığı kentsel dönüşüm projelerine de dikkat çekerek, Sonevler halkının haklarını savunmaya devam ettiğini vurguladı. Mahalledeki "Tepe" bölgesinde ise, hukuka aykırı inşaat ruhsatlarının verilerek küçük yıkımlar ve ranta dayalı çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sönmez, bu tür faaliyetlere karşı mücadele edeceklerini ifade etti. Sönmez, Aşık Veysel Mahallesi’nde, Başakkent A.Ş.’ye devredilen yetkilerin, mahkeme kararlarıyla durdurulduğunu ve iptal ettirildiğini belirtti. Ancak, 7 ada olarak bilinen bölgedeki rant oyunlarının hala devam ettiğini dile getiren Sönmez, bu bölgedeki hukuksuz uygulamalara karşı da mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

HALK MAĞDUR EDİLİYOR

Basın açıklamasında, Çetinkaya ailesinin de adı geçti. Mahkeme kararlarıyla kazanılan zaferin, Çetinkaya ailesinin hukuk mücadelesinin önemli bir noktası olduğunu ifade eden Sönmez, aileye yönelik yapılan haksızlıklara dikkat çekti. Sönmez, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu eleştirerek, halkın yaşadığı mağduriyetlere duyarsız kalmakla suçladı. Sönmez, "Vatandaşı ne hale soktuğu, neler yaşattığı umurunda olmayan bir belediye başkanı, eline fırsat geçtiğinde neler yapar, bir düşünün" şeklinde konuştu.

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EVLERİMİZİ TERK EDİP GİTMEYECEĞİZ

Mahallelerini terk etmek istemeyen yurttaşlar, "İyilikle alamıyorlar, insanların içine, evlerine giriyorlar. Belediyeye giriyorlar her yerden çalışıyorlar. Kanal İstanbul bize değil sermayeye yapılıyor. Bizi yabancı sermayeye peşkeş çekiyorlar. 60 yaşına geldik bir evimiz var onu da elimizden alacaklar" diyerek projeye karşı olan davaların sayısının artacağı ve halkın bu süreçte daha da güçleneceği vurgulandı. 4 katlı binasını alıp yerine Arnavutköy’de arsa verilen Cemil Tokmak, "30 yıl memurluk yaptım. Sabah ayrı çalıştım akşam ise ek iş olarak minibüs şoförlüğü yaptım. Kazıya kazıya vefat eden eşimle beraber evimizi yaptık. Şimdi kalkmışlar bize "mahallenizi bırakın ve gidin" diyorlar. Biz çalmadık ama onlar bizlerden çalıyorlar. Evimizi mahallemizi terk etmek istemeyince de bize terörist diyorlar. Kim bu terörist herkes biliyor" ifadelerini kullandı.