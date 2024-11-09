Ranta karşı yürüyecekler

Haber Merkezi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler Köyü’de Cengiz Holding’in maden araması için yaptığı ağaç kıyımına karşı yürünecek. Kazdağları’nda talana karşı çıkanlar bugün saat 12:00’de Hacıbekirler Köyü’nde buluşacak. Halilağa Bakır ve Altın Madeni Projesi ile yaşam alanları altüst edilen halk direnişlerine destek bekliyor.

Aynı zamanda, 29 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verilerek millet bahçesi yapılmak istenen Haydarpaşa ve Sirkeci Garları için de bugün yürüyüş düzenleniyor. Haydarpaşa Dayanışması herkesi kültür endüstrisine karşı bugün saat 12:30’da Haydarpaşa Garı’na yürümek üzere Kadıköy İskelesi’nde toplanmaya çağırdı.