Rantçı yaklaşıma son verin

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 26’ncı yılı kapsamında basın açıklaması gerçekleştirdi. Şube Başkanı Bengi Atak, 17 Ağustos’un ardından hazırlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Türkiye’nin 2023’e kadar depreme hazır hale getirilmesinin hedeflendiğini, ancak planın uygulanmadığını belirtti.

Atak, “Aradan geçen 26 yıla rağmen deprem tehlikesi, Marmara bölgesindeki yurttaşların en büyük endişesi. Nitekim bu endişe boşuna olmayıp son derece haklı gerekçelere dayanmakta” dedi.

RİSKLİ YAPILARIN YÜZDE 4’Ü DÖNÜŞTÜ

Bakanlık verilerine göre 6 milyon civarında yapının riskli olduğunu hatırlatan Atak, şöyle devam etti: “Yetkili kurumlar tarafından 6 milyon civarı yapının riskli olduğu itiraf edilmektedir. 2012’den bu yana tespit edilen riskli yapılardan yalnızca 238 bin civarının dönüşümü tamamlandı. Yani sadece yüzde 4’lük bir oran söz konusu. Kentsel dönüşümler, sadece rantı yüksek bölgelerle sınırlı kalmamalı.”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener de ülkenin depreme hazır olmadığını söyledi. Yener, deprem sonrası yapı denetim sisteminde yapılan düzenlemelerin meslek odalarının uyarılarına rağmen ticarileştirildiğini, kamu yapılarının dahi denetim dışında bırakıldığını anımsattı. Yapı denetim sisteminin dışlandığı bu süreçte rant odaklı uygulamaların ve liyakatsiz kadroların yıkımın boyutunu artırdığını söyledi. Yener açıklamasında yapılması gerekenleri özetle şöyle sıraladı:

• Piyasacı, rantçı yaklaşımlar reddedilmeli; kamusal denetim esas alınmalı.

• Ulusal Deprem Konseyi ve Deprem Şurası yeniden devreye sokulmalı.

• Teknik tesisat ve donanımların denetimi, uzmanı tarafından yapılmalı.

• Riskli sistemlere erken uyarı ve otomatik kesici zorunlu hale getirilmeli.

• İmar affı ve “acele kamulaştırma” gibi uygulamalara son verilmeli.