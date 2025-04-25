Rantçıya taşı toprağı altın

HABER MERKEZİ

İstanbul’da başta 6.2’lik deprem olmak üzere önceki gün yaşanan 200’ü aşkın sarsıntının ardından yaşananlar kentin rant için kurban edildiğini bir kez daha gösterdi.

Depremin hemen sonrasında sokaklara dökülenler, yollara düşenler, parklara tıkış tıkış dolan yurttaşların görüntüleri halkın bu konuda ne kadar yalnız bırakıldığını ortaya koydu. Özellikle küçük parklara sığınan kalabalıklar AVM’ye rezidansa dönüştürülen büyük toplanma alanlarını akla getirdi. Ülkeyi 23 yıl yöneten AKP iktidarı döneminde dönüştürülen bu alanlar özellikle yoksulların deprem anında sığınabilecekleri alanları yok etti. Yüz binlerce insanın yaşadığı semtlerde okul bahçeleri, cami avluları gibi küçük alanlar toplanma alanı olarak belirlendi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) ve bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’nın bir raporunda İstanbul’da 2002 yılında belirlenen 496 toplanma alanının dörtte üçünün imara açılarak, üzerine rezidans, iş merkezi ve alışveriş merkezi gibi yapıların inşa edildiği belirtilmişti. Rapora göre İstanbul’da şu an itibarıyla gerekli kriterleri karşılayan toplanma alanı sayısı sadece 77.

İPA’nın geçen yıl hazırladığı rapora göre ise İstanbul’daki toplam 95 alışveriş merkezinin kapladığı alan, 42 binden fazla insanı barındırabilecek büyüklükte.

Toplanma alanı olmasına rağmen ranta açılan bazı alanlar ve özellikleri şöyle:

•Ağaoğlu My City: Ağaoğlu inşaat tarafından Bahçelievler’de 80 bin metrekare arsa alanına inşa edildi. 11 katlı binalarda toplam 1220 konut bulunuyor. Alanın büyüklüğü 11,2 futbol sahasına denk geliyor.

•Torun Center: Torunlar GYO tarafından Ali Samiyen Stadı’nı da içinde barındıran arsa üzerine inşa edildi. Toplam 241 bin metrekare inşaat alanına sahip olan projede 69 bin metrekare konut ve 87 bin metrekare ofis ve ticari alan bulunuyor.

•Meydan AVM: Toplam 65 bin 400 metrekare alanına sahip. İçinde 10 sinemalık bir movieplex, bir hipermarket, muhtelif dükkanlar, fast food bölümü, spor ve sağlık merkezi, dinlenme ve eğlenme alanları bulunuyor.

•Sahilpark Veliefendi: Toplam 68 bin 333 metrekare alan üzerinde YDA Group tarafından hayat geçirilen projede toplam 600 adet daire yer alıyor. Proje 11 bloktan meydana geliyor.

•Forum İstanbul: 495 bin metrekarelik inşaat alanı ve 175 bin metrekarelik kiralanabilir alanıyla Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri. LC Waikiki’nin büyük ortağı olan Küçük Ailesi, konkordato sürecinde bulunan Forum AVM’lerinin yüzde 40 hissesini geçen sene satın almıştı.

•Avrupa Konutları: Gaziosmanpaşa’da bulunan konutlar 150 bin metrekare arsaya sahip. TOKİ tarafından hasılat paylaşımı yöntemi ile yapıldı. İçerisinde 3100 konut, rezidanslar ve ticari işletmeler bulunuyor. Konutların tam karşısında ise önemli bir kısmı gecekondudan oluşan eski binalarda daha çok yoksullar yaşıyor.

•Capacity AVM: Toplam inşaat alanı 199 bin metrekare olan AVM’de 187 mağaza yer alıyor. Keleşoğlu Holding tarafından yapıldı.

•Zorlu Center: Zorlu Holding tarafından İstanbul’un Levazım bölgesinde inşa edildi. Toplam 693 bin 784 metrekare inşaat alanına sahip.

Toplanma alanı nedir?Deprem riski gözetilerek tasarlanan toplanma alanlarının belli kriterleri bulunuyor. Uluslararası standart, kişi başı 1,5 metrekarelik bir alanın sağlanması yönünde. Toplanma yerleri düzenlenirken, deprem sonrası bir toplanma alanına ulaşacağı tahmin edilen kişi sayısına göre yapılan hesaplamayla belli bir bölge için gereken kişi sayısının gözetilmesi gerekiyor. Ancak İstanbul’da özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde kişi başına 1,5 metrekarenin çok altında toplanma alanları bulunuyor.

BAKANLAR TOP ÇEVİRDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önceki gün İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

266 artçının meydana geldiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "Toplamda 101 binin üzerinde vatandaşımızın barınma talepleri karşılandı." Yerlikaya, riskli olan binalara girilmemesi konusunda da uyardı.

Kurum ise şu ifadeleri kullandı; "1399 yapı ihbarı aldık. İhbar edilen binaları, ekiplerimiz incelediler. 7 binamız az hasarlı, bunun dışında orta hasar, ağır hasar söz konusu değil."

Memişoğlu, İstanbul’daki bütün hastanelerde sağlık hizmetinin devam ettiğini açıkladı.

EN ÇOK BEYLİKDÜZÜ HİSSETTİ

Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) edinilen bilgilere göre, İstanbul’da zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 62. İstanbul’da 10 evden 4’ü sigortasız. TÜİK verilerine göre İstanbul’da toplam hane halkı sayısı 4 milyon 755 bin 86. 2000 yılı öncesi inşa edilen binalarda yaşayan hane halkı sayısı ise 2 milyon 244 bin 49. Deprem en çok 6.1’le Beylikdüzü’nde, en az 3,9’la Kartal’da hissedildi. Depremin ardından e-ticaret sitelerinde çadır satışlarında artış yaşandı. Bazı satıcılar deprem sonrası çadır fiyatlarında 8 bin 500 liraya varan artışa gitti.Hatay’da 6 Şubat depremlerini yaşayan ve İstanbul’a göç eden depremzedeler, memleketlerine geri dönmeye başladı.

ACİL ÖNLEM ALINMALI

SOL Parti, deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılara ilişkin açıklama yaptı. "Depreme karşı acil önlem almak; bu yağmacı iktidardan derhal kurtulmayı zorunlu kılıyor" vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Deprem vergileri, gerçekten depreme hazırlık için kullanılmalıdır. Dün yaşanan depremler sonrasında oluşan hasarı açığa çıkarmak için süren alan taraması acilen bitirilmeli ve hasar karşılanmalıdır. İstanbul, AVM ve inşaat rantçılığından kurtarılmalıdır. İletişim ve enerji hizmetleri kamulaştırılmalı; altyapı yatırımlarıyla krizlere dayanıklı hale getirilmelidir. İmar aflarıyla yaratılan ölüm tuzakları ortadan kaldırılmalıdır."

GECİKME LÜKSÜ YOK

Depreme ilişkin “Gecikme lüksümüz yok” diyen tutuklu İPA Başkanı şehir plancısı Doç. Dr. Buğra Gökce, “Ya Kanal ya İstanbul’ derken bunu söylüyorduk. İstanbul ve Türkiye için yapı stoğunun güçlendirilmesine yönelik düzenleme yapılsın ve kaynaklar kentlerimizi deprem ve afetlere karşı güçlendirmek için ayrılsın’’ dedi.