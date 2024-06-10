Rantın değil, halkın sahili

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, göreve gelir gelmez ilçedeki sahil projesini hayata geçirdi. Günay, “Rantın değil halkın sahili olacak” dedi.

Halil ERTUNÇ

İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, çalışmalarını ve projelerini BirGün’e anlattı. Seçim vaatlerinden biri olan sahil çalışmasına başladıklarını ifade eden Günay şöyle konuştu:

“Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Çok az bir kısmı kaldı yakında açılışını gerçekleştireceğiz. Sahil bölgemizi düzenleme çalışmalarımız bitmek üzere. Sahil kendisini göstermeye başladı. Büyük bir açılış yapacağız. Esnaf memnun, halk memnun. Bu da beni çok mutlu ediyor. 800 metrelik sahili Güzelbahçe’nin en güzel yeri haline getiriyoruz. Peyzajıyla, kent mobilyalarıyla cazibe merkezi yapacağız. Esnafımızın zarar görmemesi için onlara da bir alan bıraktık masalarını sandalyelerini atmaları için. Yurttaşın da denizle olan bağlantısını koparmadan rahatlıkla yürüyüşlerini yapıp sahilin keyfini çıkartacaklar. Sahili halkın kullanımına açtık. Rantın değil halkın sahili olacak. Önem verdiğim ikinci projemiz ise Yelki Düğün Salonu ve Halı Saha ile birlikte çok güzel olacak.”

HALKIMIZA ÜCRETSİZ

Halkın yararına projeler yapmayı sürdürdüklerini vurgulayan Günay, “Bizim 2020 yılında açmış olduğumuz Güzbel Kafemizi, halkımıza daha iyi bir hizmet sağlamak için müsaade isteyerek bir hafta içinde yeniledik. Yenilenen yüzüyle halkımızın hizmetine açtık. Doğru hesaplar ve doğru programla çok güzel işlemeye başladı. İlk olarak göreve gelir gelmez yüzde 10 indirim yaptık. Sonrasında bu indirimi 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda yüzde 20 olarak güncelledik. Halk da bundan çok mutlu oldu. Çaya, kahveye, kahvaltıya piyasanın çok çok altında ulaşabiliyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Çay 8 TL, hamburger 170 TL. Piyasanın çok altında ve kaliteli bir hizmet veriyoruz. Güzbel Plaj Kafe projemizin ikincini Siteler Mahallesi Mavi Bayraklı plajımızı açtık. Burada uyguladığımız yüzde 20 indirimin aynısını orda da uyguluyoruz. Ayrıca şezlong ve şemsiyeleri halkımıza ücretsiz bir şekilde veriyoruz” dedi.

Günay çalışmalarını şu şekilde anlattı: “Fahrettin Altay Yelki son durak olan minibüs hattını Çamlı Köyü’ne kadar uzattık. Artık Fahrettin Altay’dan dolmuşa binildiğinde Çamlı Köyü’ne tek araçla gidilebiliyorsunuz. Ayrıca Çamlı Meydanı’na düzenliyoruz. Önceki dönemde meydanı yapacağımızın sözünü vermiştik. Kısmet bu döneme oldu. Çamlı Meydanı’nı modern bir hale getireceğiz. Güzelbahçe’de bulunan kooperatiflerimizi çok önemsiyoruz. Üretici kooperatiflerine Güzelbahçe sahilde yer vererek kendi ürünlerini satabilecekleri bir imkan sağlayacağız. Önceki yıllarda ilçemize vapur seferleri yapılıyordu. Ama vapurlar büyük olduğu için dolmuyordu. Bu da zarar demek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın deniz taksisi projesi var. Cemil Başkan ile birlikte buraya deniz taksisi uygulamasını getireceğiz. Çok kısa zamanda deniz taksisi hizmeti hayata geçmiş olacak. Bu proje ilçemizi rahatlatacak.”

İMECE RUHU

Günay, “Önceki yıllarda da yaptığımız ve artık geleneksel hale getirdiğimiz imece ruhunu devam ettiriyoruz” dedi ve ekledi: “Biz her cuma günü, belediye çalışanlarımız ile beraber bir proje yapıyoruz. Bu projeyi çok önemsiyorum. Gönüllük esasıyla yapıyoruz bunu. Bir gün mesela bir mahallemizde taş döşüyoruz. Bir gün mesela ağaçların otlarını temizliyoruz. İlçemize böyle hizmet vermek hepimizi gururlandırıyor. Çünkü Güzelbahçe hepimizin. Birlikte çalışmanın bizi daha güçlü kılacağına inanıyoruz. İşçinin emeğine alın terine sahip çıktık çıkmaya da devam edeceğiz. Personelimizin maaşları zamanında ödüyoruz. Hiçbir personelin yan ödemeleri kalmadı hepsini ödedik. Başkanlığa geldikten sonra 25 arkadaşımızı daha istihdam ettik. Şirket çalışanlarımıza ayrıca bayramda 3000 TL ikramiye vereceğiz.”

Günay şunları dile getirdi: “Beş yıl sonra Güzelbahçe'nin bir Avrupa şehri olacağına çok inanıyorum. Ekonomi Üniversitesi'nin temelini atıyoruz.10 bin kişilik bir üniversite olacak. Tabii burası zaten eğitim bölgesi. 17 tane özel okulumuz var. Şimdi de 10 bin öğrenci daha gelecek. Belediye olarak buna hazır mıyız yani? Hazırlanıyoruz. İki tane kız yurdu projemiz var. Bunun bir tanesini seneye hazır edeceğiz. Ayrıca eylül ayında kreş, etüt ve aş evi açmayı planlıyoruz. Bu sürede sadece bir projemizi hayata geçiremedik. O da yasalara takılıyor. Ben birinci elden bütün ürünü elden getirip pazarcıya, marketlere, bakkala dağıtmak istiyordum. Bu projemiz Hal Yasası’na takıldı. Beş yıl sonra bize verilmiş bu görevi layığıyla tamamlamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar yapmak istiyoruz. Onun için gece gece gündüz çalışıyoruz.”