Rantın eline bırakmayız

Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Munzur ve Pülümür vadilerinin ve Munzur Gözeleri'nin "1. Derece Doğal Sit Alanı"ndan 2. Dereceye düşürmesine karşı dava açan çevreciler dün alanda gerçekleştirilen keşifte bulunarak basın açıklaması yaptı.

Erzincan İdare Mahkemesi’nin aralarında çevre mühendisi, hidrojeoloji mühendisi, jeomorfolog, ekolog ve peyzaj mühendisinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyeti ile birlikte keşif yaptı. Keşfe, DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, Dersim Barosu, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası, TMMOB Dersim İl Koordinasyonu, Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, Ovacık Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül ile siyasi kurum, çevre dernekleri ve yöre halkı katıldı.

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu’nun keşif saatinden önce yaptığı basın açıklamasını platform adına Erdal Kınaş okudu. Munzur’un ranta açılmasına izin vermeyeceklerini belirten Kınaş, “Gerek flora ve fauna unsurları ile ekolojik yapısı, gereksede inanç merkezi olması itibarıyla kültürel değeri bakımından şimdiki ve gelecek kuşaklar açısından kesin korunması gerekli bir niteliği taşıyan Munzur Gözeleri’nin ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ilan edilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı dan karar iptal edilmelidir. Munzur Gözeleri’nin yapılaşmaya açılmasına karşı hukuki ve toplumsal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu ve Ovacık Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül, Munzur suyunun Aleviler için kutsal olduğunu hatırlatarak Munzur’un doğasına sahip çıkacaklarını belirtti.

YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILDI

Davacı kurum TMMOB adına alanda olan TMMOB Hukuk Müşaviri Ferhat Çelepkolu da keşif sırasında heyete sunum yaptı. Çelepkolu, şu şekilde konuştu: "Bilimde sınırlar böyle keskin hatlarla çizilemez. Bir bölgede bir alanı kesin korunacak hassas alan ilan edip suyun çıktığı gözeleri farklı bir koruma statüsüyle korumak mümkün değildir. Burada yapılacak bir faaliyetin bütünlüğü bozucu etkisini takdirinize bırakıyoruz. Söylemiş olduğumuz gibi kesin korunacak alanlar ile nitelikli doğal koruma alanlarında birtakım farklılıklar mevcut. Kesin korunacak alanlarda yapı yasağı bulunmakta ancak nitelikli doğal koruma alanı ilan edilmesiyle burada yapılaşma faaliyetleri söz konusu olacak."