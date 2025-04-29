Rantsal dönüşüm endişesi

Ebru ÇELİK

İstanbul Eyüpsultan’ta bulunan Akşemsettin Mahallesi’ndeki Öğretmenler Sitesi, yıllardır kentsel dönüşüm beklerken, geçen hafta İstanbul’da meydana gelen 6.2’lik depremin ardından tahliye ile karşı karşıya kaldı. Depremden üç gün sonra hasar tespitine gelen yetkililerin bina sakinlerine evleri 1 saat içinde boşaltmaları için baskı yaptığı iddia edildi. Tahliye kararına tepki gösteren yurttaşlar ‘‘Sitemiz rantçıların hedefi haline geldi’’ dedi.

BirGün’e konuşan mülk sahipleri, Eyüpsultan Belediyesi’ne sundukları dilekçede, kentsel dönüşüm sürecinde usulsüz işlemler yapıldığını söyledi. Eyüp Müteahitler Birliği ve Yumus Emre İnşaat firmasının, ev sahiplerine baskı kurarak sözleşmeler imzalattığını öne süren yurttaşlar, psikolojik baskıyla notere götürüldüklerini, alternatif tekliflerin engellendiğini söyledi.

Yurttaşlar, “Cumartesi günü kontrolden sonra evlerimizi boşaltmamızı istediler, güvenmedik. Büyük bir hukuksuzluk var. Gözdağı vererek evlerimizi bize gelen müteahhitte vermemizi sağlamak istiyorlar” dedi. Gülay Kazancı da şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm istiyoruz, ancak bu şekilde rant odaklı değil. Adil, şeffaf ve ortak kararla dönüşüm olmalı’’ dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin dün siteye giderek hasar tespiti yaptığı, ciddi hasarın olmadığını söylediği öğrenildi.

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ÇETE MANTIĞI İLE ÇÖKÜYORLAR

Sitede yaşayan jeoloji mühendisi Cihan Çavuşoğlu ise “İnşaat ve müteahhit firmaları çete mantığıyla malımıza çökmeye çalışıyorlar. Ellerinde belge yok. Depremi fırsata çevirip insanları korkutarak evlerinden etmek istiyorlar. Caddeye bakan binaları yenileyip, içerisinde oturanları da arka binaya atacaklar’’ diye konuştu. Sitede inceleme yapan jeoloji mühendisi ise şunları söyledi: “Binalar hasarlıydı. Bakanlık 6306 sayılı kanunla süreci yöneteceklerini söylemişler. Ben bir mühendis olarak hasarlı binalarda otursunlar istemediğim için tahliye edilmesini söyledim.’’