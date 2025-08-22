Giriş / Abone Ol
Rapçi "Çakal"a silahlı saldırı: Ameliyata alındı

Tekirdağ'da Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan rapçi "Çakal" konser sonrasında silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan "Çakal"ın kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığı ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncel
  • 22.08.2025 12:20
  • Giriş: 22.08.2025 12:20
  • Güncelleme: 22.08.2025 12:27
Kaynak: Haber Merkezi
"Çakal" sahne adıyla tanınan rapçi Emirhan Çakal, Tekirdağ'da aldığı sahne sonrası silahlı saldırıya uğradı.

TV100'ün aktardığına göre, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan "Çakal", konser sonrası silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan adliyeye sevk edilirken Çakal'ın ameliyata alındığı ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Emirhan Çakal, 2022'de de Aydın'daki bir konser sonrası silahlı saldırıya uğradığını açıklamış, şüpheliler hakkında şikayetçi olmayacağını belirtmişti.

