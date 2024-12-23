Rapçi Ege Taştan ve Osman Candan hakkında cinsel saldırı iddiası

Touchdown adını kullanan rapçi Ege Taştan ve Qimp adını kullanan Osman Candan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten C.A., suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Adliyesi’ne verilen şikayet dilekçesinde olayın 19 Kasım’da İstanbul Ataşehir’de yaşandığı belirtilen C. A., cinsel saldırıya maruz bırakıldığını kaydetti.

İLAÇ İÇİRDİLER

Korktuğu ve tehdit edildiği için ancak 10 Aralık’ta şikâyetçi olabildiğini ifade eden C.A., yaşadıklarını BirGün’e anlattı. Ege Taştan ile daha önce duygusal bir ilişkileri olduğunu belirten C.A., 19 Kasım günü Taştan’ın evinde buluştuklarını söyledi.

Evde Osman Candan ve tanımadığı bir erkeğin de olduğunu ifade eden C.A. komşular gürültüden şikayet ettiği için başka bir eve gittiklerini belirtti. C.A., "Ben içki içmeyi pek sevmediğim için Taştan bana kokteyl hazırlayacağını söyledi. Kokteyli içtikten bir süre sonra bilincimi kaybettim" dedi. Gözünü açtığında Osman Candan’ın kendisini cinsel saldırıya maruz bıraktığını fark ettiğini vurgulayan C.A., "Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum" ifadelerini kullandı. Kendine geldiği fark edilince fiziksel şiddete maruz bırakıldığını söyleyen C.A., "Kıyafetlerimi giymek istedim, izin vermediler" diye konuştu.

TEHDİT ETTİLER

C.A. sözlerine şöyle devam etti:

"Tamamen kendime geldiğimde şikayetçi olacağım söyledim. Bunun üzerine beni tehdit ettiler. Sonra Ege ile dışarı çıktık. Uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu söyleyerek çok pişmanım dedi. İnanmadım ama eşyalarım evde olduğu için dönmek zorunda kaldım. Eve dönünce Osman Candan ’Sen benim nasıl bir psikopat olduğumu bilmiyorsun. Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz. TV’ye çıkar ünlü olursun' diyerek tehdit etti. Benim nasıl cinsel saldırıya maruz bıraktıklarına dair bir de şarkı yapmışlar. Ege Taştan’ın bilgisayarında gördüm bunu. Korktuğum için bir süre şikayetçi olamadım. Ailemin numarasını bulup her şeyi anlatacaklarını söylediler. Kimsenin bana inanmayacağını düşündüm, depresyona girdim. Bu süreçte kadınlar yanımda oldular, daha güçlü hissediyorum. Cezalarını çeksinler istiyorum."

BAŞKA KADINLAR DA VAR

Şikayetçi olduktan sonra sosyal medyadan Ege Taştan ve Osman Candan’ı ifşa eden C.A., başka kadınlardan da benzer şeyler yaşadığına dair mesajlar aldı. Kendisine ulaşan bir kadınının da her iki isim tarafından iki gün boyunca eve hapsedildiğini söylediğini aktardı.