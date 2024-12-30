Rapçi Ege Taştan ve Osman Candan'ın serbest bırakılmasının hukuki açıklaması yok

Touchdown adını kullanan rapçi Ege Taştan ve Qimp adını kullanan Osman Candan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten C.A.'nın 10 Aralık'ta suç duyurusunda bulunmasının ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği davayı üstlendiklerini duyurdu.

C.A. 10 Aralık'ta suç duyurusunda bulunmasına rağmen işlem yapılmazken Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin sürece müdahil olmasıyla 24 Aralık'ta Taştan ve Candan ifadeye çağrıldı.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan Taştan ve Candan ve sosyal medya üzerinden C.A.'nın 'rızası vardı' diyen paylaşımlar yapmaya başladı. C.A.'yı hedef alan bu paylaşımlarla ilgili ise bir işlem yapılmadı.

C.A.'nın avukatı Ayten Bademci BirGün'e konuştu. Bademci şu ifadeleri kullandı:

"10 Aralık’tan itibaren biz dosyaya dahil olana kadar herhangi bir işlem yapılmadı ancak 24 Aralık’tan itibaren işlem yapılmaya başlandı. Savcılık nezdinde kamera görüntüleri ve buna benzer tüm deliller toplanıyor. Şüphelilerin ifadesini sonrası serbest bırakılmasının hukuki olarak kabul edilebilir bir tarafı yok. Müvekkilimizin söz konusu fiile rızası olduğu beyan edildi. Yani ellerinde delil olmamasına rağmen cinsel saldırı dosyalarındaki tüm şüpheliler gibi benzer ifadeler verdiler. Şüphelilerin ifadeleri hayatın olağan akışına uygun değil."