Rapçi Massaka, Barış Boyun dosyasından serbest bırakıldı, yasa dışı bahisten tutuklandı

İtalya'da cezaevinde bulunan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'u övücü klip yayınladığı iddiasıyla gözaltına alınan rapçi Massaka lakaplı Murat İlhan, bu suçlamadan serbest bırakılırken yasa dışı bahis reklamı iddiasından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İstanbul'da, suç örgütlerini öven ya da bu kapsamda sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda, "Massaka" lakaplı rapçi Murat İlhan, kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalanan organize suç örgütü lideri Barış Boyun’u övdüğü gerekçesiyle Pendik'te gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen rapçi, Barış Boyun dosyasından savcılıkça serbest bırakıldı. Ünlü rapçi youtube kanalındaki paylaşımları nedeniyle yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Massaka, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.